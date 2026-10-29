Quảng Ninh quảng bá tiềm năng, thu hút các dự án điện ảnh quốc tế tại Tokyo

Ngày 29/10, tại Tokyo (Nhật Bản), trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam bên lề Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39, đoàn công tác Quảng Ninh tham gia hội thảo “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế” và chương trình Đêm Việt Nam (Vietnam Night) do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức. Các hoạt động nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở rộng hợp tác và thu hút các dự án sản xuất phim quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Hạnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế và chính sách thu hút các đoàn làm phim quốc tế của Quảng Ninh tại hội thảo.

Hội thảo quy tụ các đại biểu, trong đó có nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia điện ảnh đến từ Việt Nam, Nhật Bản và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, tập trung trao đổi về phát huy bản sắc văn hóa, thúc đẩy hợp tác sản xuất, đồng sản xuất và phát triển thị trường điện ảnh quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng đoàn công tác Quảng Ninh, đã giới thiệu với các nhà làm phim, đạo diễn và đối tác điện ảnh quốc tế những tiềm năng, lợi thế nổi bật của địa phương trong thu hút và phát triển các dự án điện ảnh.

Quảng Ninh có nguồn bối cảnh phong phú, giàu bản sắc với hệ thống cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa đặc sắc, trong đó có Vịnh Hạ Long và danh thắng Yên Tử là 2 di sản thế giới. Vùng biển địa phương có 2.077 hòn đảo; hệ thống di tích lịch sử, văn hóa đa dạng, cùng cảnh quan đặc trưng, tạo điều kiện để tổ chức sản xuất nhiều thể loại phim. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông với sân bay, cảng biển quốc tế và đường cao tốc và hơn 1.600 cơ sở lưu trú du lịch, tạo thuận lợi cho các đoàn phim khảo sát và tổ chức sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, Quảng Ninh luôn sẵn sàng hợp tác, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất, đạo diễn và đoàn làm phim trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh tại địa phương. Những thông tin về tiềm năng, lợi thế cùng thông điệp hợp tác cởi mở của Quảng Ninh đã thu hút sự quan tâm của các đại biểu, đặc biệt là các nhà sản xuất, đạo diễn và nhà làm phim quốc tế, qua đó mở ra cơ hội kết nối và thúc đẩy hợp tác triển khai các dự án điện ảnh tại địa phương.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc chương trình Đêm Việt Nam tại Tokyo.

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến, VFDA tổ chức Đêm Việt Nam (Vietnam Night) với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là lãnh đạo một số địa phương Nhật Bản, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo nhà sản xuất phim, đạo diễn, chuyên gia điện ảnh đến từ Nhật Bản, các nước châu Á và châu Âu. Chương trình là không gian giao lưu, kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác điện ảnh quốc tế. Tại đây, đoàn Quảng Ninh tiếp tục giới thiệu tiềm năng du lịch, bối cảnh làm phim, tăng cường trao đổi, kết nối với các nhà sản xuất, đạo diễn quốc tế.

Việc tham gia hội thảo và các hoạt động xúc tiến tại Tokyo tiếp tục khẳng định định hướng của Quảng Ninh trong việc phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch; qua đó, từng bước xây dựng địa phương trở thành điểm đến hấp dẫn của các đoàn làm phim, góp phần quảng bá thương hiệu vùng đất di sản ra thế giới.