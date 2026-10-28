Quảng Ninh quảng bá tiềm năng du lịch, điện ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39

Từ ngày 26 đến 30/10/2026, Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh tham gia Chương trình Xúc tiến Điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 39, Nhật Bản, năm 2026. Đây là hoạt động đối ngoại văn hóa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút các nhà sản xuất phim trong nước và quốc tế đến với địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ninh với khách tham quan và giao lưu, kết nối tại gian hàng.

Đoàn công tác thành phố Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tham gia các hoạt động quảng bá tại gian hàng Việt Nam; chương trình tọa đàm, hội thảo; chương trình Vietnam Night và các hoạt động kết nối, làm việc với đối tác Nhật Bản, quốc tế.

Điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến của Quảng Ninh là giới thiệu những tiềm năng, lợi thế nổi bật về cảnh quan thiên nhiên, giá trị văn hóa, lịch sử và hệ thống hạ tầng, dịch vụ du lịch phục vụ hoạt động sản xuất phim. Với hai Di sản thế giới là Vịnh Hạ Long và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng không gian biển đảo, núi rừng, đô thị, vùng mỏ và biên giới đa dạng, Quảng Ninh sở hữu nguồn bối cảnh phong phú, phù hợp với nhiều thể loại điện ảnh.

Tại chương trình tọa đàm với chủ đề “Phát triển hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam - Từ giá trị văn hóa đến động lực kinh tế”, Quảng Ninh dự kiến giới thiệu định hướng xây dựng thương hiệu địa phương trở thành “Trường quay tự nhiên hiện đại và đa tầng”, ưu tiên thu hút các dự án phim hành động, kỳ ảo, lịch sử, văn hóa, phim thương mại, truyền hình thực tế và các dự án hợp tác sản xuất quốc tế.

Đại diện đoàn công tác của TP Quảng Ninh chụp ảnh với ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản (thứ hai từ phải sang) và Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (thứ ba từ phải sang).

Đặc biệt, Quảng Ninh mong muốn tăng cường hợp tác với các nhà làm phim, doanh nghiệp điện ảnh Nhật Bản trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kỹ xảo điện ảnh, khai thác bối cảnh phục vụ sản xuất phim và thúc đẩy du lịch điện ảnh. Thành phố cũng định hướng xây dựng bản đồ bối cảnh điện ảnh trực tuyến, nâng cao hiệu quả hỗ trợ khảo sát, kết nối dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phim đến đầu tư, sản xuất.

Thông qua sự kiện, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, từng bước đưa điện ảnh trở thành một kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh vùng đất di sản; đồng thời, mở ra cơ hội thu hút các dự án sản xuất phim, thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa thương hiệu du lịch Quảng Ninh trên bản đồ điện ảnh thế giới.