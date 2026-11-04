Cục Điện ảnh và Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh: Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá và phổ biến phim Việt Nam

Chiều 4/11, tại trụ sở Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá và phổ biến phim Việt Nam giữa Cục Điện ảnh và Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Dự chương trình có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; cùng đại diện một số lãnh đạo sở, ngành của thành phố.

Các đại biểu dự chương trình.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Điện ảnh với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh nhằm tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các bộ phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật; phát huy hiệu quả nguồn phim được sản xuất từ ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh là đại diện chủ sở hữu phim; đồng thời, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật và các thành tựu của điện ảnh Việt Nam; quảng bá các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế. Qua đó, góp phần phát triển văn hóa, công nghiệp điện ảnh và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu tại lễ ký kết.



Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cùng Cục Điện ảnh đã thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác với 5 nội dung trọng tâm gồm: Phối hợp phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; Thông tin, tuyên truyền về điện ảnh Việt Nam; Quảng bá các sự kiện điện ảnh trong nước và quốc tế; Phối hợp sản xuất các sản phẩm báo chí, truyền thông về điện ảnh; Phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn và nghiệp vụ.

Để cụ thể hóa nội dung hợp tác, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã chủ động xây dựng phương án dự kiến khai thác, phát sóng phim giai đoạn 2027-2030 trên hai kênh truyền hình QTV1 và QTV3. Theo đó, dự kiến bố trí các khung phát sóng định kỳ, trong đó ưu tiên phim có nội dung về lịch sử, văn hóa, con người Quảng Ninh; phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng, bảo vệ Tổ quốc; các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và giáo dục. Trong hai năm 2027-2028, dự kiến khai thác danh mục 87 phim truyện; giai đoạn 2027-2030 khai thác khoảng 1.460 phim tài liệu, khoa học; đồng thời từng bước đưa các phim hoạt hình có chất lượng, nội dung phù hợp đến với khán giả nhỏ tuổi.

Đồng chí Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, phát biểu tại lễ ký kết.

Về phía Cục Điện ảnh, đồng chí Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, khẳng định, đơn vị sẽ chủ động phối hợp lựa chọn, giới thiệu nguồn phim phù hợp; cung cấp thông tin, tư liệu và hỗ trợ kết nối với các nghệ sĩ, đơn vị điện ảnh. Ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ thống nhất kế hoạch, đầu mối và những công việc ưu tiên để sớm có sản phẩm cụ thể, bảo đảm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí bày tỏ kỳ vọng sự hợp tác này sẽ phát huy được thế mạnh chuyên môn, nguồn phim và khả năng kết nối của Cục Điện ảnh, cùng năng lực sản xuất, truyền thông của cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Qua đó, tạo ra những chương trình, sản phẩm có chất lượng, phục vụ thiết thực nhu cầu của công chúng.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, nhấn mạnh, việc hợp tác với Cục Điện ảnh là cơ hội để đơn vị tiếp cận, khai thác hiệu quả hơn nguồn phim có giá trị, đồng thời đa dạng hóa nội dung trên các loại hình báo chí và nền tảng số. Trên cơ sở những nội dung ký kết, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cam kết chủ động phối hợp, bố trí nguồn lực phù hợp, khai thác hiệu quả hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số của cơ quan để thực hiện tốt những nội dung đã thống nhất.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trực tiếp là Cục Điện ảnh, trong việc cung cấp nguồn phim, thông tin chuyên môn, kết nối nghệ sĩ, nhà làm phim và phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông về điện ảnh. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh Việt Nam, phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Cục Điện ảnh, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trong việc xây dựng, thống nhất các nội dung hợp tác nhằm góp phần kết nối nguồn phim với các phương tiện truyền thông, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với người xem.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, hai đơn vị sớm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác bằng kế hoạch cụ thể; đồng thời, chú trọng chất lượng và hiệu quả phổ biến phim thông qua việc lựa chọn tác phẩm, bố trí thời gian phát sóng và hình thức giới thiệu cần phù hợp với từng nhóm khán giả. Đặc biệt, quan tâm các phim về lịch sử cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ Tổ quốc; phim phản ánh vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam; phim dành cho trẻ em, thanh, thiếu niên và các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao.

Đồng chí đề nghị Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thông trong đổi mới cách thể hiện để tăng sức hấp dẫn của nội dung điện ảnh. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu phim Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và vùng đất Quảng Ninh tới công chúng trong nước, quốc tế.

Chương trình Giao lưu với các nghệ sĩ, thành viên đoàn làm phim “Cơn lốc biển”.

Trong khuôn khổ lễ ký kết, đã diễn ra chương trình Giao lưu với các nghệ sĩ, thành viên đoàn làm phim “Cơn lốc biển”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Điện ảnh với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, góp phần tăng cường kết nối, quảng bá, đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với công chúng.