Giao lưu với các nghệ sĩ, thành viên đoàn làm phim “Cơn lốc biển”

Chiều 4/11, tại trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phối hợp với Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Giao lưu với các nghệ sĩ, thành viên đoàn làm phim “Cơn lốc biển”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Điện ảnh với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh nhằm tăng cường kết nối, quảng bá, đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với công chúng.

Dự chương trình có các đồng chí: Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; đông đảo khán giả, người yêu điện ảnh Việt Nam.

Tham dự chương trình giao lưu có các nghệ sĩ: NSƯT Thanh Quý, NSƯT Diệu Thuần và nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã.

Các đại biểu cùng đông đảo khán giả tham dự chương trình giao lưu.

Ra đời vào đầu những năm 1980 “Cơn lốc biển” là bộ phim do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP HCM (nay là hãng Phim Giải phóng) thực hiện, đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi với sự tham gia của các diễn viên Trần Vịnh, Tất Bình, Như Quỳnh, Thanh Quý, Diệu Thuần, được chuyển thể từ tiểu thuyết “Bất khuất” của cố nhà văn Lê Phương.

Nội dung bộ phim kể về câu chuyện hết hạn tù Côn Đảo, Toại (diễn viên Trần Vịnh thủ vai) trở về Vùng mỏ Hòn Gai để xây dựng phong trào cách mạng trong công nhân mỏ. Anh tìm Trinh và nhờ tìm giúp các đồng chí hoạt động bí mật trước đây bị mất liên lạc với xứ ủy. Chánh mật thám Rây - một người đàn ông mưu mô đã dùng Thị My (do diễn viên Thanh Quý thủ vai), một phụ nữ có nhan sắc làm chỉ điểm, theo dõi những hoạt động của Toại hòng tìm ra các đảng viên khác. Nhân vật Mùi (do diễn viên Diệu Thuần thủ vai) là vợ của Toại thể hiện rõ nét phong cách diễn xuất mộc mạc, đằm thắm và chân thực vốn có của Diệu Thuần, góp phần khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường trong cơn bão táp cách mạng.

Bộ phim “Cơn lốc biển” khắc họa phong trào cách mạng của đội ngũ công nhân mỏ cũng như phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam và cũng là bộ phim duy nhất về cuộc đình công của thợ mỏ với chủ mỏ Pháp vào tháng 11/1936.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ khách mời đã tham gia chương trình giao lưu.

Tại chương trình, các khán giả đã được gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe các nghệ sĩ khách mời đã chia sẻ nhiều câu chuyện, kỷ niệm về quá trình làm phim “Cơn lốc biển” tại Vùng mỏ những năm đầu thập niên 1980; những trải nghiệm khi tiếp xúc với đời sống công nhân, tìm hiểu bối cảnh và xây dựng nhân vật.

Chia sẻ kỷ niệm về những ngày tham gia bộ phim "Cơn lốc biển" tại Quảng Ninh, NSƯT Thanh Quý xúc động nhớ lại: Những ngày làm phim khi ấy điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Nhưng điều khiến anh em nghệ sĩ và chính tôi vẫn luôn ghi nhớ, trân trọng tới giờ chính là sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các công ty than, sự yêu mến của anh em công nhân và nhân dân Vùng mỏ đã hỗ trợ hết mình cho đoàn làm phim. Những tình cảm nồng hậu ấy tôi vẫn được cảm nhận trong những lần sau này trở lại Quảng Ninh đóng phim.

NSƯT Thanh Quý chia sẻ cảm xúc khi tham gia bộ phim "Cơn lốc biển" và bày tỏ sự tri ân, trân trọng với tình cảm của người dân Quảng Ninh dành cho các nghệ sĩ và đoàn làm phim khi ấy.

Là người con Quảng Ninh, sinh ra trong gia đình thợ mỏ, NSƯT Diệu Thuần có sự đồng cảm sâu sắc với đời sống người công nhân. Bởi vậy, được trở về chính quê hương tham gia bộ phim “Cơn lốc biển” với vai diễn Mùi đã trở thành dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của bà.

NSƯT Diệu Thuần chia sẻ: Những trải nghiệm từ chính cuộc sống gia đình và tình yêu dành cho Vùng mỏ giúp tôi có thêm cảm xúc để khắc họa nhân vật Mùi chân thực, gần gũi. Những ngày tham gia làm phim “Cơn lốc biển”, tôi được chứng kiến cuộc sống của công nhân mỏ giữa vô vàn những khó khăn, vất vả nhưng ở họ luôn ánh lên tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ và tình yêu cuộc sống. Đến hôm nay, khi thấy đời sống người lao động ngành Than ngày càng được quan tâm, chăm lo đủ đầy, quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển, tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào. Dù đi đâu, về đâu, tình cảm dành cho quê hương vẫn luôn vẹn nguyên trong tôi.

NSƯT Diệu Thuần chia sẻ kỷ niệm khi tham gia đóng phim "Cơn lốc biển".

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã là người bạn đời và cũng là người đồng hành trong nhiều sáng tác của cố nhà văn Lê Phương chia sẻ: Cố nhà văn Lê Phương là người rất gắn bó với đề tài công nhân. Để viết tiểu thuyết “Bất khuất”, ông đã nhiều lần trở lại Quảng Ninh, đặc biệt có khoảng 6 tháng ăn ở cùng công nhân và tìm hiểu cuộc sống, lao động của người thợ Vùng than. Chính quá trình thâm nhập thực tế sâu sắc ấy đã giúp ông tích lũy những tư liệu chân thực, thấu hiểu con người và Vùng mỏ. Bởi vậy, khi chuyển thể tiểu thuyết thành kịch bản phim “Cơn lốc biển”, ông dành nhiều tâm huyết, trăn trở để chuyển tải trọn vẹn những chất liệu đời sống và tinh thần của người thợ mỏ lên màn ảnh.

Theo các nghệ sĩ, sức sống lâu bền của “Cơn lốc biển” trước hết đến từ những hình ảnh chân thực về vùng đất, con người và văn hóa Vùng mỏ, gắn với một giai đoạn lịch sử không thể nào quên của Quảng Ninh và đất nước. Bộ phim như một “bảo tàng hình ảnh” lưu giữ những lát cắt của quá khứ, tái hiện tinh thần đấu tranh cách mạng và sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Qua đó, tác phẩm góp phần giúp khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về lịch sử, thêm trân trọng những giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình, hạnh phúc hôm nay.

Các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự chương trình giao lưu.

Qua những câu chuyện của NSƯT Thanh Quý, NSƯT Diệu Thuần và nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, khán giả hiểu thêm về tâm huyết, tinh thần lao động nghiêm túc của đoàn làm phim, cũng như những chất liệu đời sống chân thực tại Vùng mỏ đã góp phần tạo nên sức sống lâu bền của tác phẩm.

Bên cạnh việc nhìn lại giá trị của bộ phim điện ảnh “Cơn lốc biển”, chương trình còn mở rộng trao đổi về tiềm năng, cơ hội phát triển điện ảnh tại Quảng Ninh hiện nay. Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, không gian văn hóa Vùng mỏ, đời sống lao động và những chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, Quảng Ninh có nhiều chất liệu để các nhà làm phim khai thác, sáng tạo những tác phẩm mang hơi thở đương đại. Các khách mời cũng chia sẻ góc nhìn về hướng tiếp cận đề tài địa phương, kinh nghiệm sáng tác, sản xuất phim và những giải pháp tăng cường kết nối, hợp tác nhằm đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn của các đoàn làm phim, góp phần thúc đẩy phát triển điện ảnh gắn với quảng bá hình ảnh, con người và vùng đất Quảng Ninh.

Bộ phim "Cơn lốc biển" sẽ được phát sóng trên các kênh truyền hình của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 - 2026).