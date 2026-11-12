Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài với Đoàn công tác Lào

Ngày 12/11, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm việc và trao đổi với Đoàn công tác của CHND Lào tại Quảng Ninh về kinh nghiệm thu hút đầu tư và quản lý đầu tư nước ngoài.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và kết quả thu hút đầu tư của Quảng Ninh. Hiện thành phố có 254 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 17,26 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2026, tổng vốn FDI thu hút đạt gần 1,5 tỷ USD, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh về việc làm tốt quy hoạch, đầu tư hạ tầng đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính quyền cũng cần thường xuyên lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án. Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, kinh tế số và dịch vụ chất lượng cao.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tặng quà lưu niệm cho ông Vanthana Nolintha, Ủy viên Thường trực IPMC, Chánh Văn phòng, Ủy ban Quản lý và Xúc tiến đầu tư Lào (IPMC).

Ông Vanthana Nolintha, đại diện đoàn công tác Lào, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, nhất là thu hút các nhà đầu tư quy mô lớn và doanh nghiệp công nghệ cao. Đối với những chia sẻ tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá việc lập quy hoạch, đầu tư vào hạ tầng, nhân lực và sự hỗ trợ thường xuyên của chính quyền. Đây là những kinh nghiệm thiết thực để nghiên cứu, vận dụng trong thu hút và quản lý đầu tư.