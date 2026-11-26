Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Mặt trận, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

Chiều 26/11, tại TP Quảng Ninh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026 do đồng chí Tông-Ly Tềnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn, đến nghiên cứu thực tế tại địa phương. Cùng dự buổi tiếp và làm việc có đồng chí TS. Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh với Đoàn học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026.

Phát biểu chào mừng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh khẳng định, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong đó, Mặt trận hai nước giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chào mừng các bạn Lào.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, nhấn mạnh: Đối với thành phố Quảng Ninh, quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương của Lào luôn được quan tâm thúc đẩy, thể hiện qua việc từ năm 2012 đến nay đã triển khai 14 khóa học bổng, tiếp nhận khoảng 830 lưu học sinh của ba tỉnh Bắc Lào là Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly và Luông Pha Băng đến học tập. Riêng năm 2026 đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng cho 120 cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của ba tỉnh, đồng thời ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026 – 2030.

Đồng chí Tông-Ly Tềnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, từ năm 2011, MTTQ Quảng Ninh đã ký Bản ghi nhớ với Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận vào năm 2012. Hướng tới năm 2027 – thời điểm hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh có kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu nhân dân với Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn và Xay Nhạ Bu Ly; đồng thời bày tỏ mong muốn mỗi học viên trở thành cầu nối tích cực vun đắp, lan tỏa tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Đồng chí TS. Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo khái quát một số kết quả triển khai các mô hình tiêu biểu trong công tác Mặt trận của thành phố Quảng Ninh thời gian qua, các đại biểu hai bên tập trung chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về mô hình tập hợp, phát triển hội viên; mô hình phát triển kinh tế; vận động nguồn lực chăm lo an sinh xã hội… và một số vấn đề thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp tại Quảng Ninh.

Các thành viên trong Đoàn học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tông-Ly Tềnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, chu đáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh và đánh giá cao sự hỗ trợ của phía Việt Nam dành cho khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận đợt II năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, khóa học là dịp quý báu để các học viên tiếp thu lý luận, nghiên cứu thực tế, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp di sản mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam mãi mãi bền chặt.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh và đồng chí Tông-Ly Tềnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn trao tặng quà lưu niệm.

Trong chuyến nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh, đoàn học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026 sẽ có các hoạt động tham quan Bảo tàng Quảng Ninh; thăm mô hình phát triển kinh tế cộng động HTX Green Life Hạ Long và tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.