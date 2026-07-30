Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tiếp đoàn công tác Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Chiều 30/7, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, do Tiến sĩ Đào Sạ Vẳn Khưa Mi Xay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, đến Quảng Ninh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của Quảng Ninh trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" sang "xanh", giảm dần sự phụ thuộc vào khai khoáng, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản; chuyển đổi sinh kế và lồng ghép mục tiêu tăng trưởng xanh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, tỉnh tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch, logistics, kinh tế biển, năng lượng sạch và kinh tế số; gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn hệ sinh thái và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Theo đó, tỷ trọng công nghiệp khai khoáng trong GRPD tỉnh giảm liên tục từ 17,6% (năm 2021) xuống 14,5 % (năm 2025) và ước đạt 14,43% trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện cải tạo, hoàn nguyên ngay trong quá trình khai thác than. Các khu vực đã kết thúc khai thác từng bước được chuyển đổi thành công viên cây xanh, hồ điều hòa, khu đô thị, hạ tầng công cộng và các không gian phát triển dịch vụ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cùng với đó, chú trọng triển khai các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm, phát triển du lịch, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và ngành nghề phi khai khoáng, từng bước tạo sinh kế bền vững cho người dân, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.

Quảng Ninh cũng chủ động tích hợp đầy đủ mục tiêu tăng trưởng xanh ngay từ quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các mục tiêu về tỷ lệ che phủ rừng, xử lý chất thải, cấp nước sạch, phát triển đô thị xanh và hạ tầng hiện đại cũng được tích hợp trong hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh bài học kinh nghiệm từ sự đồng thuận và quyết tâm của cả hệ thống chính trị; việc quán triệt nguyên tắc khôi phục môi trường phải đi trước một bước, khai thác đến đâu, hoàn thổ và trồng cây xanh đến đó và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao quà lưu niệm cho đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào.

Đoàn công tác Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Khẳng định những kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Quảng Ninh là cơ sở để Học viện tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu, tư vấn chính sách cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng bền vững.