Quảng Ninh vững bước trên hành trình phát triển mới

Ngày 30/10/1963, Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh, mở ra chặng đường phát triển mới cho vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc. Qua 63 năm xây dựng và phát triển, từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Quảng Ninh đã vươn lên trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của phía Bắc, với hạ tầng ngày càng đồng bộ, công nghiệp phát triển, dịch vụ, du lịch không ngừng mở rộng, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Những thành quả ấy kết tinh từ ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố thăm, trò chuyện với học sinh Trường TH-THCS và THPT Thực hành Sư phạm (Đại học Hạ Long).

Nằm trong "dòng chảy" hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc, 63 năm kể từ ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) là chặng đường ghi dấu những nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt khó và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua 16 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ, Quảng Ninh đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với những nhiệm vụ khác nhau. Trong từng chặng đường phát triển, các thế hệ cán bộ và nhân dân đã chung sức biến một vùng đất chịu nhiều tàn phá của chiến tranh thành một địa bàn năng động. Trong thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh tiếp tục đi đầu trong đổi mới tư duy và phương thức phát triển. Hạ tầng giao thông có bước tiến mạnh; không gian đô thị được mở rộng; du lịch, dịch vụ, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và kinh tế biển ngày càng phát triển. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững. Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Những thành tựu đó không tự nhiên mà có, đó là kết quả của một Đảng bộ biết đổi mới; một chính quyền dám hành động; một đội ngũ cán bộ biết vượt khó; một cộng đồng doanh nghiệp giàu khát vọng... Và trên hết, là sức mạnh đồng lòng của nhân dân các dân tộc thành phố Quảng Ninh.

Ở Quảng Ninh hôm nay, từ đô thị đến nông thôn, từ đất liền tới hải đảo đều tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với tầm vóc mới. Cảm nhận đó hiện diện rõ ở những vùng miền núi, biên giới, hải đảo - nơi những tuyến đường giao thông khang trang, rộng rãi được nối dài đến từng thôn, bản; trường lớp được đầu tư khang trang; hạ tầng thiết yếu từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhịp với sự phát triển chung của toàn thành phố.

Đồng chí Phan Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, cho biết: Là xã miền núi, biên giới, Quảng Đức vẫn còn nhiều khó khăn so với các địa phương khác. Tuy nhiên, những năm qua, địa phương đã có chuyển biến rõ nét về hạ tầng, phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Đặc biệt, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc rà soát, bố trí nguồn lực và triển khai các nhiệm vụ phát triển được gắn với yêu cầu thực tiễn, điều kiện cụ thể của địa phương. Hệ thống thiết chế văn hóa, giao thông và hạ tầng phục vụ sản xuất được quan tâm đầu tư, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân. Những chuyển biến đó được phản ánh qua mức thu nhập bình quân đầu người của xã. Theo kết quả khảo sát, thống kê của địa phương, năm 2026, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 92 triệu đồng, tăng so với mức 89 triệu đồng năm 2025.

Một góc trung tâm xã Quảng Đức nhìn từ trên cao.

Còn tại các đô thị, nhịp đập phát triển hiện hữu qua những tuyến giao thông ngày càng đồng bộ, các khu dân cư khang trang, văn minh, hiện đại cùng hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn. Du lịch tiếp tục là điểm nhấn với những sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn, các chương trình biểu diễn thu hút đông đảo người dân và du khách, trong đó có những đêm concert quy tụ hàng chục nghìn người. Cùng với sự sôi động của du lịch, các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Từ một địa phương từng phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, Quảng Ninh hôm nay đã bứt phá, vươn mình trở thành địa phương năng động, sáng tạo, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành trung tâm đổi mới của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, là cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc. Kinh tế phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế từ năm 1991 đến nay luôn nằm trong tốp các địa phương cao của cả nước, nhiều năm liên tiếp tăng trưởng trên 2 con số. Đặc biệt, 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh xếp thứ nhất cả nước, với mức tăng 12,54%. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2025 đạt 368.445 tỷ đồng, cao gấp 103 lần so với năm 1986; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 10.402 USD.

Người dân thôn Hải Đông (xã Quảng Đức) phấn khởi trước con đường vào thôn được đầu tư khang trang, rộng rãi.

Không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh còn là địa phương tiên phong trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, phát triển kinh tế xanh và nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an sinh, cải thiện điều kiện sống ở cả đô thị và nông thôn. Quảng Ninh hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Những kết quả ấy tạo nên diện mạo mới của một thành phố hiện đại, năng động và hội nhập.

Ông Nguyễn Đình Liệu (khu Hồng Hà 8, phường Hạ Long) cho biết: Sự phát triển của Quảng Ninh không chỉ được đo đếm bằng những ngôi nhà cao tầng, những con đường cao tốc mà còn nằm trong những đổi thay gần gũi của đời sống thường ngày. Đó là trẻ em được học tập trong những ngôi trường khang trang hơn, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, môi trường sống ngày càng được cải thiện. Chính những điều bình dị ấy làm nên ý nghĩa sâu sắc của sự phát triển, khi thành quả tăng trưởng từng bước được chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống của người dân.

Ở tuổi xế chiều, mỗi lần đạp xe dọc tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, ngắm nhìn cảnh quan đô thị và những đổi thay của vùng đất mình đã gắn bó, ông Liệu càng cảm nhận rõ chặng đường Quảng Ninh đã đi qua. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống và chứng kiến địa phương ngày càng đổi mới. Hạnh phúc khi cuộc sống được nâng lên, đường sá đẹp hơn, nhà cửa khang trang hơn và đó là cảm giác yên tâm khi cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Tôi tự hào khi mình là một công dân Quảng Ninh” – ông Liệu xúc động.

Trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh đang đứng trước những vận hội mới, với yêu cầu cao hơn về tầm vóc, chất lượng và tính bền vững. Định hướng phát triển của Quảng Ninh hướng đến là xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.

Trong sự kiện Quảng Ninh đón nhận Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Quảng Ninh là đất của sóng lớn, cũng là đất của những bước đi lớn. Mỗi khi lịch sử giao nhiệm vụ, người Quảng Ninh đều đoàn kết để vượt lên. Hôm nay, lịch sử trao một cơ hội mới. Cơ hội lớn. Trách nhiệm nặng nề. Quảng Ninh hãy nuôi dưỡng khát vọng, dám nghĩ lớn, dám hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến lợi thế thành sức cạnh tranh, biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: “Quảng Ninh – thành phố rạng rỡ tương lai”.

Đó vừa là sự khích lệ, động viên, vừa thể hiện kỳ vọng của Trung ương để Quảng Ninh củng cố hơn nữa quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc; là động lực, cực tăng trưởng năng động, sáng tạo và là một trong những địa phương hình mẫu về phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Thu Chung

Trình bày: Hùng Sơn

