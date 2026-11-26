Tăng thu nhập bền vững cho nông dân Quảng Ninh

Phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn là mục tiêu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản vật đặc trưng cùng những chính sách hỗ trợ đồng bộ, Quảng Ninh đang thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng liên kết tiêu thụ, qua đó, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định sinh kế và chủ động làm giàu trên chính quê hương mình.

Ở phường Hoành Bồ, cây ổi là cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét cho nhiều hộ gia đình. Gia đình ông Ân Văn Kim là một trong những hộ tiên phong phát triển mô hình trồng ổi theo hướng VietGAP. Các khâu chăm sóc, cắt tỉa, bón phân, phòng trừ sâu bệnh đều được ghi chép cụ thể, giúp vườn cây có năng suất ổn định, chất lượng quả đồng đều, được thị trường ưa chuộng.

Gia đình ông Ân Văn Kim kết hợp đào ao, nuôi cá trong vườn ổi, nhằm tạo thêm dịch vụ vui chơi cho du khách. Ảnh: CTV

“Để nâng cao chất lượng nông sản, gia đình tôi và nhiều hộ dân đã áp dụng quy trình trồng, chăm sóc ổi theo tiêu chuẩn VietGAP. Mọi công đoạn từ thời điểm cắt tỉa đến lượng phân bón đều được ghi chép chi tiết trong sổ theo dõi. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật cùng điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, vườn ổi luôn đạt năng suất ổn định, quả giòn ngọt và đậm vị thơm ngon”. Ông Ân Văn Kim

Không chỉ khai thác giá trị từ nông sản, ông Kim còn kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại vườn cây ăn quả. Khu vườn được đầu tư chòi nghỉ, cải tạo ao cá, tạo không gian để du khách tham quan, trải nghiệm hái ổi và thưởng thức ẩm thực địa phương. Mô hình góp phần đa dạng hóa nguồn thu, mở thêm hướng kết nối giữa sản xuất nông nghiệp với dịch vụ, du lịch nông thôn.

Cây ổi là cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét cho nhiều hộ gia đình ở Hoành Bồ.

Còn tại xã Đường Hoa, những năm gần đây, cây chè ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương, trở thành nguồn thu nhập ổn định của nhiều hộ dân. Với những giống chè mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào trồng như Ngọc Thúy, Hương Bắc Sơn, Kim Tuyên, bằng phương thức canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, chè Đường Hoa đã ngày càng vươn xa. Đến nay, toàn xã có gần 200ha chè, trong đó 20ha được chứng nhận hữu cơ; sản lượng hằng năm đạt 1.400-1.600 tấn chè búp tươi, năng suất bình quân 9-10 tấn/ha/năm, riêng giống chè Ngọc Thúy đạt 15-16 tấn/ha.

Cây chè ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế của xã Đường Hoa, trở thành nguồn thu nhập ổn định của nhiều hộ dân. Ảnh: Vân Anh

Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, hoạt động chế biến chè tại Đường Hoa cũng được đầu tư theo hướng hiện đại. Toàn xã hiện có 33 cơ sở chế biến, nhiều cơ sở mạnh dạn ứng dụng máy móc, công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới mở rộng thị trường sang những nước có yêu cầu cao như Nhật Bản, Đài Loan, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ trong trồng trọt, nuôi trồng thủy sản của Quảng Ninh ghi nhận những bước tiến lớn trong áp dụng công nghệ vào sản xuất. Mô hình nuôi tôm của anh Lý Văn Thành, thôn Hà Thụ, xã Hải Lạng, mang lại hiệu quả rõ nét khi chuyển đổi phương thức sản xuất. Qua nhiều vụ nuôi, nhận thấy kiểu nuôi cũ không mang lại hiệu quả cao, lại phụ thuộc vào thời tiết, dịch bệnh, từ năm 2016, anh Thành chuyển sang nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn, tập trung đầu tư chiều sâu thay vì mở rộng diện tích. Trên diện tích hơn 4ha, gia đình xây dựng 14 ao nuôi, đầu tư hệ thống cấp thoát nước riêng biệt, nhà màng, ao xử lý nước, máy tạo oxy và thiết bị kiểm soát môi trường. Nhờ đó, quá trình nuôi được chủ động, giảm rủi ro dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ sống và năng suất tôm.

Nuôi tôm công nghệ cao tại xã Hải Lạng.

Anh Thành cho biết, hiện thu nhập bình quân từ nuôi tôm đạt khoảng 2 tỷ đồng/năm. Riêng vụ đầu năm 2026, khi giá tôm thương phẩm ở mức 240.000-260.000 đồng/kg, gia đình đạt doanh thu 3,5 tỷ đồng. Thời gian tới, anh tiếp tục hoàn thiện hệ thống ao nuôi, ứng dụng công nghệ, sử dụng chế phẩm sinh học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Từ hiệu quả của phương thức nuôi mới, nhiều hộ nuôi tôm tại Hải Lạng đã và đang chuyển mạnh sang phương thức thâm canh, ứng dụng công nghệ cao. Hiện xã có 3 doanh nghiệp nuôi tôm thương phẩm, 1 doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản và khoảng 200 hộ nuôi tôm thâm canh. Nhiều hộ đã đầu tư nhà lưới, nhà kính, hệ thống oxy đáy, xử lý nước tuần hoàn và thiết bị giám sát tự động các chỉ số môi trường. Đến nay, toàn xã có khoảng 60 cơ sở ứng dụng công nghệ cao với gần 300 ao nuôi, tổng diện tích khoảng 20ha.

Công nghiệp nuôi biển đang mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Việt Hoa

Có thể thấy, nhiều địa phương tại Quảng Ninh, trong đó nhiều địa phương vốn là những vùng khó, nhưng bằng cách phát huy tốt lợi thế đất đai, thổ nhưỡng, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đang từng bước "đánh thức" tiềm năng, giúp người nông dân nâng cao thu nhập. Nhờ sự đồng hành, định hướng kịp thời của chính quyền cơ sở, bà con đã mạnh dạn đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng và mở rộng liên kết đầu ra. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để nâng cao giá trị sản xuất, mở ra hướng đi bền vững về sinh kế tại các miền quê.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu phấn đấu thu nhập người dân khu vực nông thôn đến năm 2030 tăng gấp 3 lần so với năm 2020, thời điểm mức thu nhập bình quân đạt 43,7 triệu đồng/người/năm. Hiện thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số của Quảng Ninh năm 2025 đạt khoảng 100 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với phát triển kinh tế nông thôn. Vì vậy để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi những giải pháp phát triển có chiều sâu, tạo giá trị gia tăng cao và bảo đảm lợi ích thiết thực cho người dân.

Chương trình OCOP tiếp tục tạo động lực phát triển các sản phẩm đặc trưng. Sản xuất miến dong tại Bình Liêu.

Phát triển mô hình “nông nghiệp xanh, nông thôn thông minh, nông dân hạnh phúc”; thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất đang là định hướng được Quảng Ninh đặt ra.

Theo bà Nguyễn Chi Mai, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quy tụ 3 chương trình mục tiêu quốc gia về chung một mối (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi) đã mở ra một chương mới đầy kỳ vọng. Bắt nhịp ngay với chủ trương này, Quảng Ninh đã nhanh chóng khơi thông nguồn lực, kịp thời bố trí 9.785 tỷ đồng ngân sách để thực hiện chương trình giai đoạn 2026-2030, trong đó 9.000 tỷ đồng là vốn đầu tư công và 785 tỷ đồng chi thường xuyên. Đây chính là đòn bẩy để diện mạo nông thôn, miền núi bứt phá. Minh chứng rõ nét nhất là ngay từ những ngày đầu năm 2026, dòng vốn 2.400 tỷ đồng đã được tỉnh kịp thời rót thẳng về các xã, tiếp sức trực tiếp cho cơ sở triển khai nhiệm vụ.

Đặc biệt, đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển kinh tế nông thôn, thời gian qua, thành phố chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo động lực để người dân mạnh dạn khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, tìm hướng đi phù hợp. Qua đó, những mô hình kinh tế mới từng bước hình thành, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người nông dân.

Chương trình OCOP góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Trong đó, Quảng Ninh chú trọng củng cố hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, thúc đẩy liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ.

Toàn thành phố hiện có 896 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Đây là lực lượng quan trọng trong tập hợp nông dân, tổ chức sản xuất, hỗ trợ tiếp cận khoa học kỹ thuật và kết nối tiêu thụ nông sản. Thông qua các mô hình liên kết, người dân có điều kiện nâng cao kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất bài bản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường, giảm rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, Chương trình OCOP tiếp tục tạo động lực phát triển các sản phẩm đặc trưng, khai thác lợi thế của từng địa phương, qua đó tạo việc làm cho đông đảo lao động địa phương và từng bước nâng cao thu nhập. Quảng Ninh đang chuyển trọng tâm từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, mà còn nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp hơn trong giai đoạn mới.

Ứng dụng thương mại điện tử không chỉ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, mà còn nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: Nguyên Ngọc

Cùng với hỗ trợ sản xuất, thành phố đẩy mạnh đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho lao động nông thôn. Các chương trình được xây dựng sát nhu cầu thực tiễn, gắn với lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch nông thôn, tạo điều kiện để người dân nâng cao tay nghề, đa dạng hóa việc làm và tăng thu nhập. Các chính sách tín dụng, hỗ trợ sinh kế, nhà ở và an sinh xã hội cũng được triển khai, giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống.

Với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ và lấy người nông dân làm trung tâm, Quảng Ninh đang tạo nền tảng để các mô hình kinh tế nông thôn phát huy hiệu quả, giúp người dân có sinh kế ổn định, nâng cao đời sống và góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Điều này một lần nữa khẳng định niềm tin của người đứng đầu ngành nông nghiệp Quảng Ninh về việc nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân trên địa bàn là hoàn toàn có cơ hội vượt xa mục tiêu đặt ra.

Khi vùng nông thôn, miền núi được định vị là một cực tăng trưởng mới, mọi dư địa được đánh thức cùng sự cộng hưởng từ các cơ chế, chính sách thông thoáng, bức tranh kinh tế nông nghiệp sẽ lập tức chuyển mình mạnh mẽ. Khi đó, dòng vốn của doanh nghiệp sẽ đổ về nông nghiệp nhiều hơn, chuỗi sản xuất - chế biến nông sản tại các vùng trọng điểm sẽ bứt tốc, tạo đà cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại. Từ nội lực ấy, diện mạo nông thôn, miền núi sẽ khởi sắc giàu mạnh, kéo theo thu nhập của người dân tăng vọt, thậm chí tạo nên những bước nhảy vọt đột phá. Đây chính là "chìa khóa" để Quảng Ninh giải trọn bài toán nâng mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn vào năm 2030 lên gấp 3 lần so với năm 2020, và tiến tới chinh phục cột mốc 200 triệu đồng/người/năm - Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.

Khánh Đan

Trình bày: Tất Đạt