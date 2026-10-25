Liên hoan tiếng hát khu dân cư "Tự hào thành phố Quảng Ninh” cụm số 9

Ngày 25/10, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư "Tự hào thành phố Quảng Ninh" năm 2026, cụm số 9 đã diễn ra tại phường Móng Cái 1.

Liên hoan có 22 tiết mục, với sự tham gia của các diễn viên là nhân dân đến từ các phường, xã: Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, xã Hải Sơn, xã Hải Ninh, xã Vĩnh Thực. Phường Móng Cái 2 là đơn vị cụm trưởng.

Các tiết mục ca, múa, nhạc và tiểu phẩm được dàn dựng công phu, có nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và những thành tựu phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Tiết mục văn nghệ tham dự.

Liên hoan là ngày hội văn hóa, văn nghệ quần chúng, tạo cơ hội để người dân các địa phương giao lưu, gắn kết, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu ở cơ sở.

Liên hoan cũng góp phần tôn vinh những thành tựu phát triển của thành phố, lan tỏa các giá trị văn hóa và phẩm chất tốt đẹp của con người Quảng Ninh: Kỷ luật, đồng tâm, hào sảng, văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UB MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh trao cờ lưu niệm cho các đội.

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc tổ chức và phát huy các hoạt động văn hóa ở khu dân cư là một phương thức thiết thực để thực hiện nhiệm vụ tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Sau Liên hoan, tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục được lan tỏa từ sân khấu đến từng thôn, khu phố; từ lời ca, tiếng hát đến những hành động cụ thể trong đời sống. Đó cũng là cách thiết thực nhất để các địa phương khu vực Móng Cái hiện thực hóa khát vọng phát triển, tự hào về thành phố Quảng Ninh.