Giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng phục vụ chuyển đổi số

Thời gian qua, đặc biệt từ khi bắt tay vào triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đã xây dựng được nền tảng hạ tầng tương đối đồng bộ phục vụ chuyển đổi số. Tuy nhiên, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính ổn định và khả năng liên thông của hạ tầng. Nhận thức được vấn đề đó, thành phố Quảng Ninh đang tập trung xử lý những điểm nghẽn còn tồn tại.

Dữ liệu quy hoạch sử dụng đất được sử dụng để phân tích khó khăn của một số dự án trên địa bàn phường Quảng Yên.

Đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có gần 6.000 trạm thu phát sóng di động (BTS), trong đó có 3.400 trạm 4G và gần 700 trạm 5G. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 100%, phủ sóng 5G đạt 94%, đứng thứ 12 toàn quốc. Đặc biệt, tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao internet băng rộng cố định FTTH đạt 99,74%, đứng thứ 2 cả nước. Đây là những điều kiện quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Việc khắc phục tình trạng lõm sóng viễn thông tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo cũng được triển khai tích cực theo Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 15/4/2026 với 36 vị trí cần xử lý trong năm. Đến tháng 9/2026, các điểm lõm sóng theo kế hoạch đã cơ bản được khắc phục. Việc mở rộng vùng phủ không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc mà còn tạo điều kiện để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tiếp cận các nền tảng giáo dục, y tế và thương mại điện tử.

Cùng với hạ tầng viễn thông, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục được duy trì, nâng cấp. Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố hoạt động ổn định; mạng truyền số liệu chuyên dùng và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã kết nối đến 100% đơn vị hành chính cấp xã. Gần 4.000 cuộc họp trực tuyến được tổ chức, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Hạ tầng mạng nội bộ và mạng diện rộng tại các cơ quan cơ bản vận hành thông suốt. Các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, tích hợp và chia sẻ dữ liệu tiếp tục được khai thác, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Trong 9 tháng năm 2026, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 98%, tỷ lệ ban hành văn bản điện tử toàn trình bình quân trong khối cơ quan chính quyền đạt 89,86%. Những kết quả này cho thấy vai trò trực tiếp của hạ tầng số đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Mặc dù hạ tầng số đã được đầu tư tương đối đồng bộ, nhưng quá trình vận hành thực tế vẫn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Tại một số xã, phường, đặc khu, thiết bị đầu cuối chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; tiến độ đầu tư, thay thế thiết bị còn chậm và thiếu đồng đều.

Điểm nghẽn còn nằm ở khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin khi hiện nay một số phần mềm còn phân tán, dữ liệu chưa liên thông đầy đủ, ảnh hưởng đến việc khai thác, tái sử dụng thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu để tự động điền, xác thực và tái sử dụng thông tin cũng còn một số vướng mắc.

Lực lượng công an Quảng Ninh vận hành và khai thác dữ liệu từ hệ thống hạ tầng camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố.

Đối với hạ tầng dữ liệu, việc chuyển các hệ thống thông tin của thành phố lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia cũng còn phụ thuộc vào quá trình thống nhất phương án kỹ thuật, phân bổ tài nguyên và lộ trình thực hiện với các cơ quan liên quan và các bộ, ngành Trung ương. Để giải quyết vấn đề này, thời gian qua, Quảng Ninh đã chủ động làm việc, đề nghị phối hợp khảo sát, đánh giá hệ thống để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp, bảo đảm hoạt động liên tục và an toàn dữ liệu.

Chia sẻ về nội dung này, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết: Để giải quyết những điểm nghẽn nêu trên, Quảng Ninh đang triển khai Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 27/7/2026 về 100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ còn chậm; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thiết bị tại cơ sở; nâng cấp các nền tảng số dùng chung và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Với Quảng Ninh, giải quyết điểm nghẽn hạ tầng không chỉ là tiếp tục mở rộng mạng viễn thông hay bổ sung trang thiết bị, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng vận hành và khả năng kết nối của toàn bộ hệ thống. Việc đầu tư phải gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, ưu tiên những khâu đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của chính quyền cơ sở và chất lượng dịch vụ công. Đây cũng là điều kiện để chuyển đổi số đi vào thực chất, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và đổi mới phương thức quản trị của thành phố trong giai đoạn mới.