Quy định cụ thể việc cấp, sử dụng, thanh toán, quyết toán phiếu hỗ trợ

Chiều tối 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật do Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày, cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý các chính sách thuế ưu đãi theo hướng quy định nguyên tắc tại dự thảo Luật. Các nội dung ưu đãi cụ thể được chuyển sang quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và một số luật thuế có liên quan đang được trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Về tiếp cận mặt bằng sản xuất, dự thảo đã làm rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương trong việc quyết định nguyên tắc tiêu chí, định mức chi, hỗ trợ đầu tư hạ tầng và phạm vi các khoản kinh phí được hỗ trợ, đồng thời rà soát các quy định về quản lý sử dụng tài sản công, bảo đảm thống nhất với pháp luật có liên quan.

Để doanh nghiệp được hưởng thụ đầy đủ chính sách, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã chỉnh lý bổ sung các quy định yêu cầu địa phương công khai thông tin về quỹ đất, mặt bằng giá thuê trước và sau hỗ trợ, quy định khấu trừ trực tiếp khoản hỗ trợ vào số tiền mà doanh nghiệp phải thanh toán, qua đó bảo đảm nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. (Ảnh: DUY LINH)

Về mua sắm công và phát triển thị trường, cơ quan soạn thảo đã rà soát, chỉnh lý quy định tại dự thảo Luật theo hướng giao Chính phủ quy định cơ chế xử lý đối với trường hợp tổng giá trị gói thầu của cơ quan, tổ chức mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước không đáp ứng tỷ lệ 20% theo quy định hoặc trường hợp cơ quan tổ chức không có gói thầu có giá trị không quá 20 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, quy định này bảo đảm tính linh hoạt trong thực tiễn, phù hợp với sự biến động giá, quy mô mua sắm và năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm chính sách được điều chỉnh kịp thời mà không phải sửa luật.

Các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển hệ thống phân phối cũng được rà soát, hoàn thiện để không trùng lặp và chỉ quy định nguyên tắc tại luật, giao Chính phủ cụ thể hóa nội dung, điều kiện và mức hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế.

Không để tồn tại song song hai cơ chế đối với cùng một nội dung hỗ trợ

Trình bày ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đối với nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với nhiều nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.

Đối với các nội dung Chính phủ giải trình, Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu hợp lý các ý kiến của đại biểu Quốc hội, rà soát tổng thể dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với các luật chuyên ngành.

Đối với các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ mà nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu nhưng chưa được tiếp thu, đề nghị Chính phủ phải bảo đảm tính khả thi, quy định cụ thể tại Nghị định để cơ quan, tổ chức, địa phương xác định đúng doanh nghiệp vừa và nhỏ và quy mô doanh nghiệp tại thời điểm xét hỗ trợ trên cơ sở dữ liệu cơ quan nhà nước, đồng thời phòng ngừa việc chia, tách doanh nghiệp để hưởng chính sách hỗ trợ.

Về chính sách thuế, Chính phủ đề nghị giữ quy định về ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế để hỗ trợ trực tiếp kịp thời cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính chưa đồng tình với việc giữ quy định này tại dự thảo Luật và đề nghị chuyển nội dung này sang dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cùng trình tại Kỳ họp thứ 2. Các nội dung khác quy định trực tiếp về thuế, đề nghị chỉnh lý theo hướng dẫn chiếu sang luật về thuế.

Quang cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều tối 10/11. (Ảnh: DUY LINH)

Về thời điểm tính thời gian miễn thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Về ưu tiên trong mua sắm sử dụng ngân sách nhà nước, báo cáo của Chính phủ nêu sẽ giao Chính phủ quy định mức giá gói thầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong từng thời kỳ, trong khi dự thảo Luật vẫn quy định mức không quá 20 tỷ đồng. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị thống nhất giữa nội dung giải trình và dự thảo Luật, đồng thời quy định rõ cách xác định tỷ lệ tối thiểu 20% tổng giá trị mua sắm, bảo đảm thống nhất với pháp luật về đấu thầu, phòng ngừa việc chia nhỏ gói thầu để hưởng ưu đãi.

Về phiếu hỗ trợ và các quỹ và quan hệ áp dụng với Nghị quyết số 198, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị quy định cụ thể việc cấp, sử dụng, thanh toán, quyết toán phiếu hỗ trợ, rà soát sắp xếp quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ theo chủ trương kết luận của cấp có thẩm quyền, bảo đảm an toàn vốn nhà nước, quy định chặt chẽ điều kiện miễn loại trừ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân quản lý, điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân có sử dụng vốn nhà nước.

Đối với quy định cho phép doanh nghiệp lựa chọn áp dụng luật này hoặc Nghị quyết số 198, đề nghị xác định rõ thời hạn, phạm vi áp dụng, không để tồn tại song song hai cơ chế đối với cùng một nội dung hỗ trợ, bảo đảm ngân sách nhà nước không hỗ trợ trùng lặp.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với báo cáo, ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đối với các nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý tại dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, tiếp tục rà soát nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội thông qua.