Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11) Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11), lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Quảng Ninh tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý những vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ ổn định thị trường, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao.

Trong tháng 11/2026, Đội QLTT số 1 thu giữ hàng trăm đôi dép nghi ngờ là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu dép Crocs trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Trong tháng 11/2026, Đội QLTT số 1 đã thu giữ hàng trăm đôi dép nghi ngờ là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu dép Crocs và báo cáo Chi cục QLTT thành phố để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là một trong nhiều vụ việc vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được lực lượng QLTT phát hiện, cho thấy tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu vẫn tiềm ẩn.

Thực tế, hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, không chỉ xuất hiện tại các cửa hàng, chợ truyền thống mà còn len lỏi trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội. Nhiều sản phẩm được làm giả kiểu dáng, bao bì, nhãn mác, thậm chí sử dụng những đặc điểm nhận diện gần giống hàng chính hãng để đánh lừa người mua. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe và tài sản của người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính, làm suy giảm niềm tin vào thị trường và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Trước thực trạng đó, để chủ động kiểm soát thị trường, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở, lực lượng QLTT thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, xác định công tác quản lý địa bàn, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm là nhiệm vụ xuyên suốt. Các đội QLTT tăng cường nắm bắt tình hình cung - cầu, diễn biến giá cả, phương thức hoạt động của các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, tập trung vào những nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thực phẩm, đồ điện tử, hàng tiêu dùng thiết yếu...

Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng trên địa bàn phường Quang Hanh.

Ông Bùi Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT thành phố, cho biết: Đội thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những khu vực, cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh vi phạm. Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định pháp luật, đơn vị kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không để vi phạm kéo dài hoặc tái diễn.

Cùng với kiểm tra, kiểm soát, lực lượng QLTT tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; trực tiếp hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; không kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT thành phố Quảng Ninh kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chợ Hạ Long II.

Chị Đào Thu Thảo, Quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh, phường Cửa Ông, cho biết: Cửa hàng luôn thực hiện nghiêm quy định trong kinh doanh, lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhập từ những nhà phân phối lớn, có uy tín. Cửa hàng tuyệt đối không nhập hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc để bán cho khách hàng; thường xuyên kiểm tra chất lượng và thông tin sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng chú trọng giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng. Qua đó, kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng cáo, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, lực lượng QLTT phối hợp với cơ quan chuyên môn xác minh nguồn gốc hàng hóa, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm theo quy định, không để hình thành các điểm nóng về buôn bán hàng giả trên địa bàn.

Nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, công tác đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng trong tháng 11/2026, lực lượng QLTT thành phố đã kiểm tra, xử lý 56 vụ việc vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt gần 932 triệu đồng. Trong đó, vi phạm về hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 34 trường hợp, xử phạt 227 triệu đồng; buộc tiêu hủy 1.770 sản phẩm vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Chi cục QLTT thành phố đã kiểm tra, xử lý 868 vụ việc, tổng số tiền phạt 37,3 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng QLTT thành phố Quảng Ninh giám sát việc tiêu hủy sản phẩm là hàng giả, hàng nhái tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch.

Ông Nguyễn Văn Thoại, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT thành phố, cho biết: Trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái Việt Nam (29/11), lực lượng QLTT thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, chủ động nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chi cục chỉ đạo các đội QLTT bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra tại các khu vực chợ, tuyến phố, cửa hàng kinh doanh và trên các nền tảng thương mại điện tử, phương tiện vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, công khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh, tố giác của người dân, qua đó kịp thời xác minh, xử lý các vụ việc phát sinh.

Với tinh thần chủ động, bám sát địa bàn của các lực lượng chức năng, Quảng Ninh đang từng bước nâng cao hiệu quả kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và lành mạnh.