Đại hội Hiệp hội Logistics Quảng Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 29/11, Hiệp hội Logistics Quảng Ninh (QLA) tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình kết nối cộng đồng doanh nghiệp logistics và chuỗi cung ứng tại Quảng Ninh. Dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương); đại diện các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Đại hội.

Với vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng, Quảng Ninh là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Trung Quốc, ASEAN và khu vực Đông Bắc Á. Hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển nước sâu, cảng hàng không quốc tế, các khu kinh tế, khu công nghiệp cùng mạng lưới giao thông đồng bộ… đã tạo lợi thế lớn để Quảng Ninh phát triển hệ sinh thái logistics hiện đại, có khả năng kết nối liên vùng và quốc tế.

Thành phố định hướng tiếp tục tập trung hoàn thiện quy hoạch, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông và logistics; tăng cường kết nối giữa cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, đường bộ với các khu kinh tế, khu công nghiệp và trung tâm sản xuất, phân phối hàng hóa. Trong đó, chú trọng thúc đẩy xây dựng Cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng; phát triển hệ thống cảng biển, trọng tâm có khu bến cảng Con Ong - Hòn Nét, cùng các trung tâm logistics hiện đại, có khả năng kết nối liên vùng và quốc tế.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định thành lập Hiệp hội Logistics Quảng Ninh cho đại diện Hiệp hội.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập Hiệp hội Logistics Quảng Ninh theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND (ngày 14/10/2026) của UBND thành phố là yêu cầu cần thiết, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương.

Hiệp hội Logistics Quảng Ninh gồm các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, chuỗi cung ứng và các lĩnh vực có liên quan đến chuỗi cung ứng trên địa bàn thành phố. Hiệp hội là cầu nối tăng cường đoàn kết, liên kết, hợp tác giữa các hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh. Qua đó, tạo diễn đàn kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác trong, ngoài thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển ngành logistics, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, khẳng định: Quảng Ninh xác định phát triển logistics là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn chặt với phát triển kinh tế cửa khẩu, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng trong khai thác lợi thế địa kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế địa phương.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm kỳ đầu tiên của Hiệp hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Hiệp hội sớm ổn định tổ chức, xây dựng tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, thực chất, chuyên nghiệp và có uy tín; phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển logistics. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp, từng bước hình thành hệ sinh thái logistics đồng bộ; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển logistics xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Cộng đồng doanh nghiệp, hội viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và trách nhiệm đối với sự phát triển chung của thành phố.

Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Quảng Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua chương trình, quy chế Đại hội, quy chế bầu cử; thảo luận, thông qua báo cáo của Ban Vận động, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 và Điều lệ Hiệp hội; thông qua đề án nhân sự, quyết định số lượng Ban Chấp hành và tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Logistics Quảng Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 thành viên. Ông Ninh Văn Trình, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại logistics N.C.T, được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Logistics Quảng Ninh.