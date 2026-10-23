Rà soát công tác chuẩn bị các giải thể thao quý IV năm 2026 tại Yên Tử

Sáng 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh kiểm tra thực địa, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các giải thể thao trong quý IV/2026 tại phường Yên Tử.

Đoàn đã kiểm tra các khu vực tổ chức thi đấu tại Làng Nương Yên Tử, đồng thời rà soát kế hoạch, tiến độ chuẩn bị, cơ sở vật chất, địa điểm và lộ trình thi đấu của 3 giải: Cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử” lần thứ nhất; giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 và đua xe đạp “Về miền Di sản” thành phố Quảng Ninh mở rộng năm 2026.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại Làng Nương Yên Tử, phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức các giải thể thao cuối năm.

Trong đó, Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử” lần thứ nhất dự kiến diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11/2026. Công tác chuẩn bị tập trung vào các điều kiện chuyên môn, cơ sở vật chất, hậu cần và đón tiếp đại biểu, kỳ thủ, khách mời quốc tế. Giải dự kiến có các hoạt động như thi đấu “Bát kiệt”, chương trình “8 Kỳ vương - 8 Thần đồng” và trình diễn, giao lưu cờ tướng Việt Nam - Trung Quốc.

Đối với Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026, tính đến ngày 22/10, đã có hơn 1.600 vận động viên đăng ký. Ban Tổ chức đang hoàn thiện phương án tổ chức, cung đường thi đấu, biển chỉ dẫn, trạm tiếp nước, điểm y tế và lực lượng hỗ trợ; đồng thời đánh giá điều kiện an toàn đối với tuyến full marathon dự kiến điều chỉnh theo hướng Khe Song - Thác Bạc.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon là sự kiện thể thao kết hợp quảng bá giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên Yên Tử và thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại địa phương.

Công tác chuẩn bị Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” tập trung vào lộ trình thi đấu, phân luồng giao thông, y tế, hậu cần và phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Giải đua xe đạp “Về miền Di sản” hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, đồng thời góp phần kích cầu du lịch cuối năm tại Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát toàn diện công tác chuẩn bị từng giải, xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối phụ trách và thời hạn hoàn thành. Trong đó, ưu tiên bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, cấp cứu, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho vận động viên, đại biểu, nhân dân và du khách.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức các giải thể thao quý IV/2026.

Việc tổ chức các giải cũng cần gắn với bảo vệ di tích, cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa Yên Tử; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, góp phần thu hút du khách và phát triển các sản phẩm du lịch thể thao tại địa phương.