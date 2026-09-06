Yên Tử Ultra Trail 2026: Gần 2.000 VĐV chinh phục non thiêng

Sáng 6/9, tại Yên Tử, khoảng 1.200 VĐV bước vào tranh tài hai cự ly 5km và 15km của Giải chạy địa hình Yên Tử Ultra Trail 2026. Đây là hai cự ly cuối, góp vào tổng số khoảng 2.000 VĐV tham gia giải năm nay.

Từ sáng sớm, tại sân đình Làng Nương đã tập trung đông đảo VĐV về tranh tài ở các cự ly cuối cùng của giải. Đó là cự ly Hành Giả 15km và Bồ Đề 5km, tạo nên không khí thể thao sôi nổi trong ngày thi đấu cuối cùng.

Các VĐV thực hiện nghi lễ chào cờ trước khi chính thức khởi tranh cự ly 5km.

Các VĐV thể hiện quyết tâm chinh phục cung đường Yên Tử.

Diễn ra từ ngày 4 đến 6/9, Yên Tử Ultra Trail 2026 do UBND phường Yên Tử, Hội Nhà báo TP Quảng Ninh và Great Race Vietnam tổ chức với chủ đề “Khám phá Di sản – Lan tỏa tinh hoa”. Giải có 5 cự ly gồm Viên Giác 70km, Phù Vân 50km, Trúc Lâm 25km, Hành Giả 15km và Bồ Đề 5km, thu hút khoảng 2.000 VĐV phong trào, chuyên nghiệp và các chân chạy quốc tế tham gia.

Theo đánh giá, giải năm nay có nhiều điểm mới, hấp dẫn. Cung đường giải đấu có tính kỹ thuật cao, địa hình đa dạng, nhiều đoạn đi sâu vào vùng lõi rừng quốc gia Yên Tử, giúp VĐV vừa chinh phục thử thách, vừa khám phá cảnh quan thiên nhiên và những giá trị đặc sắc của di sản.

Các VĐV hào hứng xuất phát.

... cùng nhau chinh phục những cung đường giữa rừng.

So với mùa đầu tiên, giải bổ sung cự ly 70km - theo Ban Tổ chức, đây là cự ly siêu dài đầu tiên được tổ chức tại khu vực Đông Bắc Việt Nam. Giải đồng thời thu hút VĐV đến từ trên 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, chính thức được đưa vào hệ thống tính điểm của Hiệp hội Chạy địa hình Quốc tế (ITRA).

Trước đó, các VĐV ở cự ly 70km, 50km và 25km đã chinh phục những cung đường địa hình nhiều thử thách, xuyên qua núi rừng Yên Tử với những đoạn đường mòn, dốc đá, rừng tùng, rừng trúc đặc trưng.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở cự ly nam 5km.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở cự ly nam 25km.

BTC trao giải cho các VĐV xuất sắc nhất ở cự ly nữ 50km.

Sau khi hoàn thành các nội dung thi đấu, sáng 6/9, Ban Tổ chức tiến hành bế mạc, trao thưởng tại sân đình Làng Nương, vinh danh các VĐV nam, nữ đạt thành tích xuất sắc ở các cự ly.

Trước đó, vào 5h sáng 6/9, các VĐV đã xuất phát ở cự ly 15km.

Tối 4/9, các VĐV đã bước vào thi đấu cự ly 70 km, cự ly mới của giải đấu năm nay.

Yên Tử Ultra Trail 2026 là một trong những hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định”. Thông qua chuỗi hoạt động thể thao được tổ chức vào nhiều thời điểm trong năm, Yên Tử đang từng bước hình thành thêm các sản phẩm du lịch thể thao, góp phần kéo dài mùa du lịch, đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và những giá trị đặc sắc của vùng đất di sản.