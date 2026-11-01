Hội đàm, giao lưu các kỳ thủ Việt Nam - Trung Quốc

Trong khuôn khổ Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I năm 2026, ngày 31/10, tại phòng Tranh, khu vực gương Thiền, Yên Tử đã diễn ra chương trình hội đàm, giao lưu với các đại biểu, kỳ thủ Trung Quốc, nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tham dự hội đàm có lãnh đạo Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam; lãnh đạo Hội Cờ tướng thành phố Yên Đài, Trung Quốc, cùng các đại biểu và kỳ thủ Trung Quốc, đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức giải đấu.

Tại hội đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về phát triển phong trào cờ tướng, tổ chức các giải đấu, giao lưu kỳ thủ Việt Nam - Trung Quốc, kết nối các CLB, doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, phát triển Kỳ Vương Yên Tử trở thành sự kiện thể thao, văn hóa thường niên.



Chương trình nhằm phát triển phong trào cờ tướng, nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo sân chơi cho các kỳ thủ và thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua hoạt động giao lưu cờ tướng.

Trong không khí thân tình, cởi mở, chương trình còn diễn ra hoạt động trao tặng quà lưu niệm hữu nghị, thể hiện tình cảm trân trọng, sự đón tiếp nồng hậu và thiện chí hợp tác giữa các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc.

Đại biểu và các kỳ thủ hai nước chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn kỳ thủ Trung Quốc đã đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh đặc sắc của vùng đất gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Chương trình hội đàm, giao lưu và các hoạt động trải nghiệm di sản góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và kết nối giữa các đại biểu, kỳ thủ Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, từng bước xây dựng thương hiệu “Kỳ Vương Yên Tử” trở thành điểm hẹn văn hóa, thể thao và du lịch quốc tế.