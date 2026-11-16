Rác thải Quảng Ninh: Từ áp lực đến tài nguyên

Mỗi ngày, Quảng Ninh phát sinh khoảng 1.100 tấn rác sinh hoạt, tạo áp lực lớn lên hệ thống thu gom và xử lý chất thải. Trong khi một số cơ sở xử lý đã quá tải, thành phố đang tìm hướng tiếp cận mới theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Từ thí điểm phân loại rác tại nguồn ở ba phường Uông Bí, Yên Tử và Hiệp Hòa đến nghiên cứu tận dụng chất thải phù hợp trong sản xuất xi măng, những giải pháp này có thể góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp và thu hồi tài nguyên như thế nào?

Podcast Theo dòng thời sự hôm nay cùng tìm hiểu thực trạng xử lý rác thải tại Quảng Ninh, những giải pháp đang được triển khai và các điều kiện cần thiết để kinh tế tuần hoàn phát huy hiệu quả trong thực tế.