Khởi động dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải sinh hoạt

Chiều 30/10, tại phường Hạ Long, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thông qua thí điểm đồng xử lý trong lò nung xi măng tại thành phố Quảng Ninh”.

Các đại biểu thảo luận về giải pháp quản lý và đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hội thảo.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, mỗi ngày, thành phố Quảng Ninh phát sinh khoảng 1.000-1.100 tấn rác thải sinh hoạt. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý đạt trên 99%. Tuy nhiên, công tác phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai đồng bộ, việc thu hồi, tái chế và tận dụng chất thải còn hạn chế, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn.

Dự án có tổng kinh phí 420.000 USD, do Chính phủ Na Uy tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, thực hiện trong giai đoạn tháng 6/2026 - 6/2029. Theo kế hoạch, dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn, tổ chức thu gom và xử lý riêng tại 3 phường: Uông Bí, Yên Tử và Hiệp Hòa; xây dựng mô hình trạm phân loại rác và thí điểm sử dụng chất thải không thể tái chế làm nhiên liệu thay thế trong lò nung tại một nhà máy xi măng. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ xây dựng kế hoạch quản lý chất thải rắn tổng thể của thành phố giai đoạn 2026-2030 và đề xuất lộ trình giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần.

Đại diện thành phố Quảng Ninh trao quà lưu niệm cho các đại biểu quốc tế tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải rắn, đánh giá tiềm năng đồng xử lý chất thải trong ngành xi măng Việt Nam. Các đại biểu trao đổi về giải pháp phân loại rác tại nguồn, yêu cầu kỹ thuật trong sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế, cơ chế phối hợp giữa các bên và biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường khi triển khai thí điểm.

Thông qua dự án, Quảng Ninh có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, từng bước nhân rộng những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.