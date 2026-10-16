Khu xử lý chất thải rắn xã Thống Nhất tiếp nhận rác trở lại

Ngày 15/10, xã Thống Nhất đã hoàn thành sửa chữa tuyến đường công vụ tại khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn, khôi phục điều kiện tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ các xã, phường của TP Hạ Long cũ, góp phần giải quyết tình trạng ùn ứ rác tại khu dân cư.

Thu gom rác thải sinh hoạt tại phường Hạ Long.

Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, tuyến đường công vụ phục vụ xe vận chuyển rác vào khu xử lý bị sụt lún, hư hỏng nặng. Trong khi đó, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ 11 xã, phường vận chuyển về đây trung bình khoảng 400 tấn/ngày, khiến ô chứa rác quá tải, ảnh hưởng đến hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 14/10, xã Thống Nhất đã đề nghị Trung tâm Cung ứng dịch vụ thuộc các xã, phường liên quan phối hợp để triển khai sửa chữa tuyến đường công vụ, bảo đảm điều kiện cho các phương tiện vận chuyển rác ra vào khu xử lý. Đến 8h sáng ngày 15/10, xã Thống Nhất đã hoàn thành công tác sửa chữa, tạo điều kiện để các địa phương tiếp tục tổ chức thu gom, vận chuyển lượng rác phát sinh, từng bước giải quyết tình trạng rác tồn đọng.

Việc xã Thống Nhất nhanh chóng khôi phục tuyến đường để tiếp nhận rác tại khu xử lý chất thải rắn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và mỹ quan đô thị tại các địa phương.