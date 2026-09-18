Khó khăn trong thu gom, xử lý rác ở miền Đông

Thời gian qua, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các địa phương khu vực miền Đông của thành phố đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các công ty môi trường. Tuy nhiên, trước yêu cầu thực tế về bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, hoạt động này vẫn đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Tại xã Quảng Tân, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Bảo Linh đảm nhận. Trung bình mỗi ngày đơn vị thu gom khoảng 8 tấn rác thải tại 14 thôn, bản trên địa bàn. Kinh phí thực hiện được ngân sách xã chi trả đầy đủ, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên. Rác sau khi thu gom được đưa về xử lý bằng hình thức đốt tại lò đốt rác thôn Đồng Tâm. Dù vậy, do đặc thù xã miền núi, địa hình không bằng phẳng, dân cư sống thưa thớt, các điểm tập kết rác còn nhỏ lẻ nên việc đưa xe ô tô vào thu gom, vận chuyển rác gặp nhiều trở ngại.

Thu gom rác thải sinh hoạt tại xã Quảng Tân.

Tính chung trên địa bàn hai xã Quảng Tân và Đầm Hà, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Bảo Linh đang thực hiện thu gom khoảng 27 tấn rác/ngày và xử lý khoảng 25 tấn/ngày. Qua thực tế triển khai, đơn vị đang đối mặt với nhiều khó khăn. Về khâu thu gom, nhiều điểm phát sinh rác mới nằm ở đường nhỏ, xa làm xe khó tiếp cận; nhiều thôn chưa có điểm tập kết tập trung làm rác bị vứt rải rác. Thêm vào đó, một bộ phận người dân chưa có thói quen phân loại rác, vẫn để lẫn rác xây dựng với rác sinh hoạt.

Về khâu xử lý, cơ sở vật chất của công ty đã xuống cấp: Lò đốt, ống khói, mương thoát nước thải thiếu đồng bộ; mái che bị mục nát khiến rác ướt khi mưa, làm giảm hiệu quả đốt. Cùng với đó, chi phí vận hành tăng cao trong khi giá dịch vụ còn thấp cũng là bài toán khó cho doanh nghiệp.

Xử lý rác bằng hình thức đốt tại khu xử lý rác thải của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Bảo Linh.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Móng Cái hiện đảm nhận 4 gói thầu thu gom, vận chuyển rác tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, xã Hải Ninh và gói thầu tại thôn Bắc Sơn, xã Hải Sơn với tổng lượng rác thu gom khoảng 108 tấn/ngày. Để hoàn thành công việc, đơn vị đã bố trí 170 công nhân, sử dụng 452 xe đẩy tay và 6 xe cẩu ép rác chuyên dùng (gồm 4 xe 10 tấn, 2 xe 7 tấn) để duy trì vệ sinh môi trường hằng ngày.

Đối với khâu xử lý tập trung, Nhà máy xử lý rác thải tại xã Hải Ninh do Công ty CP Xử lý chất thải miền Đông làm chủ đầu tư đang đảm nhận xử lý rác sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường cho các địa phương trong khu vực. Ở giai đoạn 1, nhà máy đạt công suất từ 135-150 tấn/ngày, áp dụng công nghệ ủ phân compost và đốt rác, đồng thời hỗ trợ xử lý một phần rác cho xã Tiên Yên.

Để nâng cao chất lượng xử lý, công ty đã đưa vào sử dụng chế phẩm vi sinh Sagibio để khử mùi, vận hành lò đốt rác công suất lớn và hệ thống xử lý nước rỉ rác 50m³/ngày đêm đạt tiêu chuẩn. Hiện nay, đơn vị đang tích cực sửa chữa nhà xưởng, nâng cấp thiết bị để chuẩn bị đưa giai đoạn 2 vào hoạt động với công suất 250 tấn/ngày, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc về thủ tục giao đất cho công ty.

Hệ thống xử lý nước rỉ rác được tái sử dụng tại Công ty CP Xử lý chất thải miền Đông.

Ông Phạm Tiên Phong, Giám đốc Công ty CP Xử lý chất thải miền Đông, cho biết: "Cùng với việc duy trì hiệu quả hệ thống xử lý nước rỉ rác, công ty đang vận hành xưởng tái chế nhựa phế thải thành hạt nhựa. Việc hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng rác thải hữu cơ và nhựa sẽ giúp giảm bớt lượng rác phải chôn lấp hay đem đốt, giảm bớt chi phí và đảm bảo khí thải ra môi trường luôn đạt chuẩn theo quy định".

Lại Hữu Việt