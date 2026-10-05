"Rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả" trong 90 ngày nước rút

Đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” do thành phố Quảng Ninh phát động ngày 2/10 không đơn thuần là một đợt thi đua theo thời gian. Đó là yêu cầu chuyển những mục tiêu còn lại của năm thành các phần việc cụ thể, xác định rõ chỉ tiêu còn dư địa, tiến độ cần đạt và trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, đơn vị. Mỗi tuần, mỗi tháng phải có sản phẩm, kết quả cụ thể, biến 90 ngày cuối năm thành chặng tăng tốc thực chất, góp phần hoàn thành cao nhất 32 chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng và thế chủ động cho năm 2027.

Không để 90 ngày chỉ là một con số...

Quảng Ninh bước vào chặng nước rút của năm 2026 với nền tảng tăng trưởng tích cực. GRDP 9 tháng tăng 12,54%, cao hơn 0,88 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025 và đứng đầu cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/9 đạt 78.781 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao, tăng 13% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy sức bật của nền kinh tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu phải giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Phía trước vẫn còn một khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian không còn nhiều. Vì vậy, 90 ngày cuối năm không chỉ là thời gian để hoàn tất những phần việc còn lại, mà phải trở thành giai đoạn tập trung cao độ để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, khai thác tốt dư địa tăng trưởng và tạo chuyển biến rõ nét ở từng lĩnh vực, địa bàn. Yêu cầu đặt ra là rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, qua đó bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 được hoàn thành ở mức cao nhất.

Các đồng chí lãnh đạo TP Quảng Ninh phát động thi đua "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026".

Đích đến đã được xác định rất cụ thể, phải hoàn thành 32 chỉ tiêu năm 2026 theo Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ. Trong đó, GRDP cả năm tăng trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP trên 12%; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200; tỷ lệ đô thị hóa trên 75%. Đặc biệt, thành phố đặt yêu cầu hoàn thành 100% GPMB các dự án và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, điều quan trọng sau lễ phát động không phải là mỗi đơn vị xây dựng thêm một kế hoạch thi đua mang tính hình thức, mà phải trả lời được 4 câu hỏi: Chỉ tiêu nào đã hoàn thành? Chỉ tiêu nào còn thiếu? Chỉ tiêu nào còn dư địa để vượt? Ai chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành là khi nào?

Đây sẽ phải là nguyên tắc xuyên suốt khi các sở, ngành, 54 xã, phường, đặc khu cụ thể hóa đợt thi đua. Từ mục tiêu chung của thành phố phải “chia nhỏ” thành kế hoạch tháng, tuần, thậm chí đối với những dự án, nhiệm vụ cấp bách phải theo dõi hằng ngày. Với tăng trưởng GRDP, từng ngành phải xác định thêm bao nhiêu giá trị sản xuất có thể tạo ra trong quý IV. Ngành công nghiệp phải rà từng nhà máy, dự án mới có khả năng tăng công suất, đi vào hoạt động; ngành du lịch phải tính từng thị trường, dòng khách và sản phẩm có thể gia tăng doanh thu; thương mại, xuất nhập khẩu phải tháo gỡ từng điểm nghẽn; các KCN, KKT phải tính từng dự án có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất.

Cán bộ Hải quan kiểm tra lô hàng ô tô đầu kéo nhập khẩu qua khu vực Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Với thu ngân sách, từ kết quả 78.781 tỷ đồng đến ngày 30/9, để đạt mục tiêu trên 100.000 tỷ đồng, số thu cần tạo thêm trong quý IV là hơn 21.200 tỷ đồng. Đây phải được chuyển thành kế hoạch thu cụ thể theo từng sắc thuế, địa bàn, nguồn thu, tiến độ từng tháng, đồng thời quản lý chặt nguồn thu và chống thất thu.

Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Tinh thần của 90 ngày đêm phải được thể hiện bằng kết quả cụ thể. Sở Tài chính sẽ cùng các ngành rà soát từng nguồn thu, từng khoản chi và tiến độ giải ngân của từng dự án; xác định rõ phần còn thiếu so với mục tiêu năm để tham mưu giải pháp điều hành theo từng tháng, từng tuần. Những nguồn thu còn dư địa phải được khai thác hiệu quả nhưng phải bảo đảm nuôi dưỡng nguồn thu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Tương tự, đầu tư công không thể chờ đến cuối tháng mới cộng số liệu. Từng chủ đầu tư phải lập biểu đồ tiến độ giải ngân cho từng dự án; khối lượng nào hoàn thành tuần này, hồ sơ nào phải thanh toán tuần sau, vướng mắc GPMB nằm ở đâu, cơ quan nào giải quyết và thời hạn xử lý. Với dự án không còn khả năng giải ngân, phải sớm tham mưu điều chuyển vốn sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

Đợt thi đua cũng đặt nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch, khơi thông năng lực sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo; mở rộng không gian thương mại - du lịch, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh; tháo gỡ các điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh những dự án động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Lắp ráp xe đạp xuất khẩu tại Công ty TNHH Junshun Việt Nam.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý KKT thành phố, chia sẻ: Chúng tôi xác định mỗi dự án được tháo gỡ sớm một ngày là thêm một ngày nguồn lực đầu tư được đưa vào nền kinh tế. Ban sẽ rà soát tiến độ từng dự án trong KCN, KKT, nhất là những dự án có khả năng hoàn thành xây dựng, tăng công suất hoặc đi vào sản xuất ngay trong quý IV; vướng mắc thuộc thẩm quyền nào phải được phân loại rõ để xử lý hoặc báo cáo thành phố giải quyết ngay. Dự kiến ngày 6/10, Ban sẽ phối hợp với một số nhà đầu tư khánh thành, đưa một số nhà máy sản xuất vào hoạt động tại KCN Hải Hà. Từ những nhà máy này sẽ gia tăng năng lực sản xuất cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong những tháng cuối năm.

Giao việc đến từng người, kiểm đếm từng kết quả

Nếu “tăng tốc” là rút ngắn thời gian thì “bứt phá” phải được thể hiện bằng thay đổi phương thức thực hiện. Vì vậy, giá trị lớn nhất của đợt thi đua 90 ngày đêm sẽ nằm ở khả năng thiết lập một cơ chế điều hành mà ở đó nhiệm vụ có địa chỉ, tiến độ có thời hạn và kết quả có người chịu trách nhiệm.

Đối với cấp xã, phường, đặc khu, kế hoạch 90 ngày cần xuất phát từ chính những “điểm nghẽn” trên địa bàn. Một địa phương còn dự án vướng GPMB thì phải xác định số hộ, diện tích, từng trường hợp cần giải quyết và mốc hoàn thành. Địa phương có thế mạnh du lịch phải lượng hóa lượng khách, doanh thu và sản phẩm mới. Nơi có KCN, CCN phải tập trung GPMB, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Những địa bàn còn hồ sơ thủ tục tồn đọng phải xác định thời hạn giải quyết cụ thể.

Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất đặc khu Vân Đồn bàn phương án GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn đặc khu.

Ông Phạm Xuân Đài, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, cho biết: Chúng tôi sẽ không xây dựng kế hoạch thi đua chung chung mà lập danh mục từng nhiệm vụ, từng dự án, từng trường hợp còn vướng; giao trực tiếp cán bộ phụ trách và xác định ngày hoàn thành. Hằng tuần, tập thể lãnh đạo địa phương kiểm điểm tiến độ; nhiệm vụ nào chậm phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp xử lý ngay trong tuần tiếp theo.

Cách làm này đặc biệt cần thiết đối với GPMB. Mục tiêu thành phố đặt ra là hoàn thành 100% công tác GPMB tất cả các dự án. Muốn đạt được, không thể chỉ giao một tỷ lệ chung cho địa phương mà cần quản lý đến từng dự án, từng diện tích, từng hộ dân và từng thủ tục còn vướng.

Không chỉ kinh tế, 90 ngày cuối năm còn là cuộc tăng tốc trên nhiều lĩnh vực. Thành phố yêu cầu tiếp tục tinh gọn tổ chức, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm tra, giám sát; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững vị trí nhóm đầu về PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS.

Nhà thầu thi công dự án chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường trung tâm đặc khu Cô Tô.

Trong quản lý đất đai, phải hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đồng thời tập trung xử lý các dự án khó khăn, chậm tiến độ, kéo dài, sử dụng đất kém hiệu quả. Lĩnh vực xã hội phải hoàn thành hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời cho toàn bộ người dân Quảng Ninh trong năm 2026.

Như vậy, thi đua không chỉ dành cho những ngành trực tiếp tạo tăng trưởng. Mỗi cơ quan đều phải tìm được “đường chạy 90 ngày” của mình. Đi cùng giao nhiệm vụ phải là kiểm tra và hậu kiểm. Thành phố cần thiết lập cơ chế cập nhật kết quả hằng tuần đối với những nhiệm vụ trọng điểm. Kế hoạch tuần trước phải được kiểm đếm vào tuần sau; kế hoạch tháng phải được đánh giá ngay khi kết thúc tháng. Không chỉ báo cáo “đã triển khai”, mà phải trả lời đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm, sản phẩm là gì, phần việc nào chậm và trách nhiệm thuộc về ai.

Kết quả thực hiện kế hoạch 90 ngày cũng cần được xem là một căn cứ quan trọng khi đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cán bộ, công chức và người đứng đầu cuối năm. Đơn vị hoàn thành vượt mục tiêu, có sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời. Ngược lại, nhiệm vụ có đủ điều kiện nhưng chậm do thiếu quyết liệt, né tránh, đùn đẩy thì phải làm rõ trách nhiệm. Khi thi đua gắn với trách nhiệm, kết quả và đánh giá cán bộ, phong trào mới tạo ra động lực thực chất.

Phát động đợt thi đua, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, đã xác định tinh thần hành động là “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở.

“90 ngày đêm phải tạo khí thế mới, động lực mới, sức bật mới; khơi dậy khát vọng phát triển, sức sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân và phát huy giá trị kỷ luật và đồng tâm, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” - Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Chỉ còn 90 ngày, thước đo của thi đua vì thế không nằm ở số cuộc phát động hay số kế hoạch được ban hành, mà nằm ở bao nhiêu điểm nghẽn được tháo gỡ, bao nhiêu dự án được đẩy nhanh, bao nhiêu nguồn lực được khơi thông và bao nhiêu chỉ tiêu được hoàn thành, vượt kế hoạch. Khi mục tiêu của thành phố được chuyển thành mục tiêu của từng ngành, từng địa phương; mục tiêu của đơn vị trở thành trách nhiệm của từng người và từng tuần đều được kiểm đếm bằng kết quả, 90 ngày cuối năm mới thực sự trở thành 90 ngày tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng vững chắc cho Quảng Ninh trong năm đầu tiên ở vị thế thành phố.