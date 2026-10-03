Động lực phát triển xanh và bền vững

Từ phát triển nền tảng số kết nối tiện ích xanh đến ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất, doanh nghiệp tại Quảng Ninh đang chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với chính sách hỗ trợ, đổi mới công tác quy hoạch trên nền tảng dữ liệu đang tạo động lực để thành phố phát triển xanh, bền vững.

Từ cung cấp giải pháp điện mặt trời, Công ty CP AnyShare mở rộng mô hình hoạt động theo hướng phát triển các giải pháp xanh và thông minh. Doanh nghiệp đang xây dựng nền tảng số kết nối người dùng với tiện ích công cộng trên cùng một hệ thống. Trước mắt, nền tảng tập trung vào mạng lưới trạm sạc ô tô, xe máy điện, từng bước mở rộng sang các dịch vụ đô thị thông minh khác. Hướng đi của AnyShare cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong kết hợp công nghệ số với dịch vụ phục vụ chuyển đổi xanh. Từ giải pháp năng lượng đến nền tảng kết nối tiện ích, doanh nghiệp đang hướng tới đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông xanh và phát triển đô thị thông minh.

Hệ thống robot tự hành tại dây chuyền sản xuất sợi của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang, KCN Texhong Hải Hà.

Trong sản xuất, đổi mới công nghệ được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh. Ngành Than từng bước ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo vào quản lý, điều hành. Tại các khu công nghiệp, đầu tư dây chuyền hiện đại và hệ thống thông minh giúp khai thác hiệu quả năng lực thiết bị, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất.

Anh Trịnh Công Sơn, Quản lý Phân xưởng 1, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Quang, KCN Texhong Hải Hà, cho biết: Năng lực sản xuất sợi của doanh nghiệp đạt 160 tấn/ngày. Áp dụng đồng bộ các hệ thống thông minh giúp phát huy tối đa năng lực sản xuất của các dòng máy.

Để hướng tới phát triển bền vững, nâng cao năng suất cần gắn với sử dụng hiệu quả năng lượng, nguyên liệu và giảm tác động đến môi trường - đây là yêu cầu để chuyển đổi số và chuyển đổi xanh bổ trợ cho nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, Quảng Ninh đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm mới. Các chính sách tập trung vào đào tạo, thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao, tư vấn khởi nghiệp, nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, mua và đổi mới công nghệ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, cho biết, ngành tiếp tục tham mưu những chính sách mạnh hơn, nhất là cơ chế mang tính thử nghiệm, kiểm soát và chấp nhận rủi ro, nhằm tăng cường đồng hành với doanh nghiệp.

Cùng với đổi mới từ doanh nghiệp, quy hoạch giữ vai trò quan trọng trong tổ chức không gian phát triển xanh. Không gian phát triển Quảng Ninh cần được nhìn nhận như một chỉnh thể thống nhất, liên kết giữa đô thị, nông thôn, biển đảo, biên giới, khu kinh tế, công nghiệp, cảng biển, sân bay, logistics và du lịch. Mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với các hành lang và trung tâm động lực sẽ góp phần sử dụng hiệu quả hạ tầng, hạn chế phát triển dàn trải.

Theo Sở Xây dựng thành phố Quảng Ninh, tăng trưởng xanh phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức không gian. Không gian xanh, mặt nước, hành lang sinh thái, cảnh quan và khu vực có giá trị di sản cần được xác định trước, làm khung cho phát triển xây dựng. Phát triển đô thị phải phù hợp với sức chịu tải của hạ tầng và môi trường. Bảo vệ Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, biển đảo, rừng và cảnh quan cũng là giữ gìn nền tảng kinh tế du lịch, lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Một hướng đổi mới là chuyển từ quy hoạch trên bản vẽ sang nền tảng dữ liệu. Thành phố cần từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu không gian thống nhất, tích hợp thông tin quy hoạch với đất đai, dân cư, giao thông, hạ tầng, môi trường và thiên tai. Hệ thống thông tin địa lý, bản sao số đô thị và trí tuệ nhân tạo được định hướng hỗ trợ phân tích, giám sát, dự báo nhu cầu hạ tầng, mô phỏng các kịch bản phát triển.

Ông Đỗ Hoàng Hoành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Quảng Ninh, khẳng định: “Mục tiêu cuối cùng không phải là số hóa quy hoạch, mà là nâng cao chất lượng, tính minh bạch và khả năng kiểm chứng của quyết định quy hoạch”.

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang đặt ra yêu cầu mới cho thành phố Quảng Ninh đó là: Ứng dụng công nghệ phải tạo ra giá trị thực, dữ liệu phải phục vụ hiệu quả công tác quản lý, còn tăng trưởng phải gắn với gìn giữ tài nguyên và môi trường. Với doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, chính sách hỗ trợ và quy hoạch là nền tảng, thành phố có thêm động lực phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đông Bắc. Đích đến là một Quảng Ninh vận hành thông minh hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và nâng cao chất lượng sống của người dân.