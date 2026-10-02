Quảng Ninh phát động thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá”

Sáng 2/10, TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã, phường, đặc khu phát động thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”. Dự hội nghị có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

Trong 9 tháng năm 2026, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Quảng Ninh đã hoàn thành các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục để trở thành thành phố thứ 8 của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 12,54%, tăng 0,88 điểm % so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 30/9 đạt 78.781 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao, tăng 13% so với cùng kỳ.

Để hoàn thành toàn diện 32 chỉ tiêu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

Trọng tâm của đợt thi đua là quyết tâm hoàn thành 100% công tác GPMB các dự án; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 13%; GRDP bình quân đầu người đạt 11.810 USD; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trên 130.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng; thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, đưa số doanh nghiệp đang hoạt động lên 15.200 doanh nghiệp; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 75%.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, thành phố phát động thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu; phát triển hạ tầng công nghiệp, tạo quỹ đất sạch, khơi thông năng lực sản xuất ngành chế biến, chế tạo; mở rộng không gian thương mại - du lịch trọng điểm, phát triển logistics và cửa khẩu thông minh. Các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư và thi công các dự án trọng điểm, động lực có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Đợt thi đua cũng tập trung vào cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giữ vững vị trí nhóm đầu về PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS; thúc đẩy khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế du lịch, kinh tế di sản, năng lượng, kinh tế biển, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả; chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đơn vị, địa phương tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, người có công, đối tượng yếu thế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thành xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời của toàn bộ người dân Quảng Ninh trong năm 2026. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo tiếp tục được giữ vững, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Các đại biểu tham dự phát động thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

Đồng chí Bùi Văn Khắng kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua với phương châm “Quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả thiết thực”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhanh chóng cụ thể hóa đợt thi đua thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của Thành ủy; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng của nhân dân và tinh thần năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá phải tạo được khí thế mới, động lực mới, sức bật mới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố di sản, đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc mang tầm quốc tế, đô thị thông minh, kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới.