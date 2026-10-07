Dồn lực cho chặng cuối năm

GRDP 9 tháng năm 2026 của Quảng Ninh tăng 12,54%, dẫn đầu cả nước. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% cả năm, 3 tháng cuối năm sẽ là thời điểm thành phố tập trung khai thác năng lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thúc đẩy dịch vụ và xử lý các điểm nghẽn, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.



Công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực chính của tăng trưởng. Trong 9 tháng, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,02%, cao hơn 0,26 điểm phần trăm so với kịch bản; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,28%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%, song vẫn thấp hơn 2,49 điểm phần trăm so với kịch bản. Đây là khu vực còn khả năng tăng thêm trong quý IV, nhất là khi nhiều sản phẩm công nghiệp đang duy trì mức tăng cao.

Nhà máy sản xuất vải mộc, vải nhuộm Wellrain của Công ty TNHH Dệt may Wellrain Việt Nam vừa được khánh thành ngày 6/10/2026 tại KCN Hải Hà.

Sản lượng xi măng ước đạt gần 3,6 triệu tấn, tăng trên 42%; dầu thực vật tăng 21,1%; sợi bông cotton tăng 22,31%; loa, tai nghe tăng 41,15%; ô tô đạt 3.476 chiếc, tăng 73,8%. Tuy nhiên, một số sản phẩm chưa đạt tiến độ đề ra, như tấm silic mới đạt 92,89% kế hoạch 9 tháng và giảm 10,3% so với cùng kỳ; ti vi đạt 96,25% kế hoạch.

Những kết quả này cho thấy mức tăng giữa các nhóm sản phẩm còn khác nhau, đòi hỏi trong quý IV phải bám sát từng doanh nghiệp, từng sản phẩm, nhất là những sản phẩm có tỷ trọng lớn, để duy trì sản lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất.

Sản xuất sợi dệt tại Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Ngân Quang trong KCN Hải Hà.

Cùng với kết quả tăng trưởng của các sản phẩm đang sản xuất, công nghiệp chế biến, chế tạo còn có thêm nguồn đóng góp từ các dự án mới. Trong 9 tháng, có 8 doanh nghiệp quy mô lớn đi vào hoạt động; 12/12 dự án theo kế hoạch đã bước vào sản xuất, kinh doanh. Trong đó có các dự án sản xuất linh kiện, module màn hình của TCL-CSOT; bảng mạch, thiết bị điện tử của Yaskawa; máy tính để bàn của Foxconn; linh kiện điện tử của GSD Việt Nam; sản phẩm kim loại, nhựa của EVA Quảng Ninh; vải dệt hóa học của Hoa Mậu và sợi của Ngân Quang. Nếu các dự án này tiếp tục ổn định sản xuất, nâng công suất và được tháo gỡ kịp thời về điện, nguyên liệu, lao động, thị trường, mức đóng góp cho tăng trưởng công nghiệp trong quý IV sẽ tiếp tục được cải thiện.

Theo kịch bản tăng trưởng, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng quý IV phải tăng 18,53%, đưa cả năm tăng 15,03%. Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh vừa phải giữ ổn định các ngành có quy mô lớn như than, điện, vừa tập trung nâng công suất các dự án chế biến, chế tạo mới đi vào hoạt động. Cùng với đó, thành phố cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch tại các KCN Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Đông Triều; thúc đẩy Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh và các dự án điện gió, tạo thêm năng lực sản xuất cho những năm tiếp theo.

Nhà thầu thi công dự án hồ chứa nước ngọt C22 đặc khu Cô Tô.

Đầu tư cũng là yếu tố có tác động trực tiếp đến tăng trưởng trong quý IV. Đến hết tháng 9, giải ngân đầu tư công dự kiến đạt 16.342 tỷ đồng, bằng 84% chỉ tiêu cả năm. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân 14.810 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn đáng kể mức 48% cùng kỳ. Nhiều dự án giao thông lớn như đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều, nâng cấp Quốc lộ 4B, cải tạo Quốc lộ 279, đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục, đường bao biển kéo dài qua cầu Bình Minh... đang được triển khai, tạo thêm khối lượng cho xây dựng, vật liệu và vận tải.

Không chỉ vốn ngân sách, thành phố đã trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho 17 dự án với tổng vốn đăng ký trên 28.435 tỷ đồng; khởi công 22 dự án, công trình với tổng vốn khoảng 46.816 tỷ đồng. Vốn FDI 9 tháng đạt trên 1,3 tỷ USD. Vấn đề đặt ra là phải đưa nhanh nguồn vốn đã đăng ký vào thực hiện, chuyển các dự án thành khối lượng đầu tư và công suất thành sản lượng. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/12/2026, đồng thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Tàu biển đưa khách du lịch đến Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Ở khu vực dịch vụ, 9 tháng tăng 13,82%, thấp hơn 0,41 điểm phần trăm so với kịch bản. Tuy nhiên, sức mua và du lịch vẫn tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 109.300 tỷ đồng, tăng 30,2%; khách du lịch đạt 18,8 triệu lượt, tăng 9,9%, trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28%; tổng doanh thu du lịch đạt 56.400 tỷ đồng, tăng 27,4%.

Trong khi đó, dịch vụ vận tải, kho bãi tăng 15,61%, thấp hơn 2,37 điểm phần trăm so với kịch bản. Điều này cho thấy ngoài du lịch, logistics, cảng biển, xuất nhập khẩu và thương mại biên giới vẫn còn khả năng tăng trưởng trong quý IV. Thành phố đặt mục tiêu khu vực dịch vụ quý IV tăng 14,11%, để cả năm đạt 14,2%; đồng thời đẩy mạnh thị trường khách quốc tế, du lịch tàu biển, kinh tế di sản, kinh tế đêm, chương trình kích cầu Thu - Đông; thúc đẩy cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng và đưa các hạ tầng cảng biển Vạn Ninh, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc vào hoạt động.

Theo bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong những tháng cuối năm, du lịch không chỉ cần tăng số lượng khách mà quan trọng hơn là tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu. Vì vậy, cần bổ sung các sản phẩm Thu - Đông, kinh tế đêm, văn hóa - di sản, đồng thời tăng liên kết giữa Hạ Long, Yên Tử, Vân Đồn và Móng Cái để mỗi lượt khách tạo thêm doanh thu cho lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và vui chơi giải trí.

Từ kết quả 9 tháng, yêu cầu đặt ra trong quý IV là phải cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng đến từng ngành, từng dự án và doanh nghiệp. Với công nghiệp là sản lượng của từng nhà máy; với đầu tư là tiến độ thi công và số vốn thực tế giải ngân; với dịch vụ là lượng khách, doanh thu, hàng hóa qua cửa khẩu và cảng biển. Những chỉ tiêu còn thấp hơn kịch bản cần được xác định rõ nguyên nhân và phần thiếu hụt để có giải pháp xử lý ngay trong từng tháng.

Người dân mua sắm tại Siêu thị GO! Hạ Long.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, nhấn mạnh: Những tháng cuối năm phải bám sát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ khả năng tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và dự án; tập trung tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, không để nguồn lực đã có nhưng chậm đưa vào nền kinh tế. Các sở, ngành, địa phương phải cụ thể hóa mục tiêu theo tháng, tuần, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 13%.

Từ mức tăng 12,54% sau 9 tháng lên trên 13% cả năm, phần tăng thêm phải được tạo ra trong 3 tháng cuối năm trên nền so sánh đã cao. Vì vậy, công nghiệp phải tăng sản lượng, các dự án mới phải nhanh chóng nâng công suất, đầu tư phải chuyển thành khối lượng thực hiện, còn du lịch, thương mại, logistics và kinh tế cửa khẩu phải tạo thêm doanh thu. Việc tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch, vật liệu và thủ tục đầu tư sẽ quyết định khả năng đưa các nguồn lực này vào nền kinh tế, qua đó tạo cơ sở để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026.