Ronaldinho trở lại sân cỏ ở tuổi 46 sau hơn một thập kỷ giải nghệ

Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldinho đã có màn tái xuất ở tuổi 46 trong màu áo CLB Ravenna tại giải hạng ba Italy (Serie C) ngày 15/11, hơn một thập kỷ sau khi rời xa bóng đá cấp câu lạc bộ. Cựu chủ nhân Quả bóng Vàng góp dấu giày vào một bàn thắng, giúp Ravenna đánh bại Forlì 2-0 trong trận derby địa phương.

Cầu thủ Ronaldinho trong trận đấu Serie C giữa Ravenna và Forli tại Ravenna, Italy,

﻿ngày 15/11/2026. Ảnh: AP

Ronaldinho nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ tại sân vận động Bruno Benelli. Khoác chiếc áo số 10 quen thuộc, cựu ngôi sao Barcelona và AC Milan thi đấu với nụ cười thường trực, thể hiện sự hào hứng trong lần trở lại sân cỏ chuyên nghiệp.

Dù không còn những pha tăng tốc đặc trưng thời đỉnh cao, Ronaldinho vẫn cho thấy kỹ thuật xử lý bóng khéo léo, khả năng phối hợp và những đường tạt bóng chính xác. Anh tham gia vào tình huống tổ chức tấn công dẫn đến bàn mở tỷ số của hậu vệ phải Giulio Donati trong hiệp một, sau đó ăn mừng đầy phấn khích cùng đồng đội.

Ronaldinho được thay ra sau khi hiệp một kết thúc, thời điểm Ravenna đang dẫn trước 1-0. Đội bóng Italy sau đó ghi thêm một bàn để khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Cựu danh thủ Brazil bất ngờ ký hợp đồng với Ravenna vào tháng 6. Đây là lần đầu tiên anh thi đấu ở cấp câu lạc bộ kể từ năm 2015, khi còn khoác áo Fluminense tại Brazil. Ravenna hiện đặt mục tiêu giành quyền thăng hạng từ Serie C, giải đấu được chia thành ba bảng theo khu vực địa lý. CLB đang được điều hành bởi Ignazio Cipriani, người thuộc thương hiệu nhà hàng Cipriani nổi tiếng.

Lần trở lại này cũng đánh dấu giai đoạn thứ hai Ronaldinho thi đấu tại Italy, dù ở cấp độ thấp hơn nhiều so với thời kỳ khoác áo AC Milan từ năm 2008 đến 2011. Trong ba mùa giải tại Milan, anh từng giành một chức vô địch Serie A. Trước đó, Ronaldinho có sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Paris Saint-Germain và Barcelona. Anh cùng đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 và giành danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2005.

Trong giai đoạn thành công nhất tại Barcelona, nơi anh từng sát cánh cùng Lionel Messi khi siêu sao người Argentina mới bắt đầu sự nghiệp, Ronaldinho ghi 94 bàn sau 207 trận. Ở cấp đội tuyển quốc gia, anh có 33 bàn thắng trong 97 lần khoác áo Brazil.

Ngoài các đội bóng châu Âu, Ronaldinho từng thi đấu cho nhiều CLB tại quê nhà như Gremio, Flamengo, Atlético Mineiro và đội bóng Querétaro của Mexico.