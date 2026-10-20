Torino thắng đậm Parma, Monza gây bất ngờ tại Serie A

Ngày 19/10, Torino giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Parma, qua đó lần đầu tiên có hai trận thắng liên tiếp tại Serie A mùa này. Trong khi đó, Monza gây bất ngờ khi đánh bại Cagliari 4-0, chấm dứt chuỗi bốn trận bất bại của đối thủ.

Cầu thủ Giovanni Simeone (số 18) của Torino ghi bàn trong trận gặp Parma tại Giải vô địch bóng đá Italy (Serie A), ở Parma, Italy, ngày 19/10/2026. Ảnh: AP

Trong chuyến làm khách trên sân Parma, Torino sớm chiếm ưu thế khi Giovanni Simeone mở tỷ số ngay phút thứ 4. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Argentina tại Serie A mùa giải năm nay.

Tiếp đà chiến thắng, Torino gia tăng cách biệt ở giữa hiệp 1 nhờ pha lập công của tuyển thủ Scotland Che Adams. Đến phút 69, Simeone ghi bàn thắng thứ 2 trong trận, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách.

Với kết quả này, Torino lần đầu tiên giành hai chiến thắng liên tiếp tại Serie A mùa này, đồng thời tăng 3 bậc lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, thất bại khiến Parma rơi xuống nhóm 3 đội cuối bảng.

Ở trận đấu khác, Monza tạo bất ngờ với chiến thắng đậm trước Cagliari, đội bóng bước vào vòng đấu với chuỗi 4 trận bất bại.

Trung vệ Eddy Kouadio mở tỷ số cho Monza ở phút 35, đánh dấu bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Sang hiệp 2, Gustavo Varela lập cú đúp, trong khi tiền đạo 19 tuổi Jay Robinson, cầu thủ Monza mượn từ Southampton, cũng đóng góp 1 bàn thắng, giúp đội nhà giành chiến thắng thứ hai tại Serie A mùa này.

Chiến thắng giúp Monza nâng tổng điểm lên 7, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Cagliari chấm dứt chuỗi trận bất bại và tụt xuống vị trí thứ 7 với 13 điểm.