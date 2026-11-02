Bóng đá châu Âu: Real Madrid thắng đậm tại La Liga, Lazio vươn lên dẫn đầu Serie A

Loạt trận bóng đá châu Âu ngày 1/11 chứng kiến Real Madrid đánh bại Racing Santander 3-0 với một bàn thắng của Kylian Mbappé, tiếp tục bám đuổi Barcelona tại La Liga. Trong khi đó, Lazio vươn lên dẫn đầu Serie A sau chiến thắng 2-1 trước Cagliari, còn Arsenal đánh bại Liverpool ngay tại Anfield để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Các cầu thủ Real Madrid đứng nghe bài hát truyền thống của câu lạc bộ trước trận đấu với Racing de Santander tại Santander, Tây Ban Nha, ngày 1/11/2026. Ảnh: AP.

La Liga: Mbappé tiếp tục ghi bàn, Real Madrid thắng dễ Racing Santander

Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trên sân Racing Santander, tiếp tục duy trì khoảng cách ba điểm với đội đầu bảng Barcelona. Mbappé mở tỷ số ngay phút 11 bằng quả phạt đền sau khi chính anh bị phạm lỗi trong vòng cấm, qua đó nâng thành tích ghi bàn tại La Liga mùa này lên 12 bàn. Tiền đạo người Pháp sau đó góp công vào bàn thắng của Jude Bellingham ở giữa hiệp một. Đây là pha lập công thứ 50 của tiền vệ người Anh trong màu áo Real Madrid. Trước giờ nghỉ, tân binh Yan Diomandé ghi bàn bằng cú sút uy lực, ấn định tỷ số 3-0.

Real Madrid bước vào trận đấu với Racing Santander sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona ở vòng trước. Với kết quả mới nhất, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém Atletico Madrid một điểm và Barcelona ba điểm.

Ở trận đấu khác tại La Liga, Getafe lội ngược dòng đánh bại Sevilla 3-1. Tiền đạo Martín Satriano kiến tạo cho Enes Ünal ghi bàn gỡ hòa trước khi tự mình lập công, còn Orel Mangala ghi bàn thắng thứ ba vào cuối trận.

Ngoại hạng Anh: Arsenal thắng Liverpool tại Anfield sau 14 năm

Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool ngay trên sân Anfield nhờ bàn thắng của Kai Havertz ở phút 16. Đây là lần đầu tiên đội bóng thành London đánh bại Liverpool trên sân khách tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2012, thời điểm huấn luyện viên hiện tại Mikel Arteta còn thi đấu ở tuyến giữa Arsenal. Chiến thắng quan trọng giúp Arsenal vượt qua Manchester City để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo khoảng cách ba điểm với đối thủ.

Serie A: Lazio lập kỷ lục khởi đầu mùa giải, vươn lên ngôi đầu

Tại Giải vô địch bóng đá Italy (Serie A), Lazio tận dụng thất bại của đương kim vô địch Inter Milan trước đối thủ cùng thành phố AC Milan hôm 31/10 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-1 trước Cagliari.

Đội khách Cagliari bất ngờ mở tỷ số ở phút 21 nhờ pha lập công của tiền đạo M'Bala Nzola. Tuy nhiên, Gustav Isaksen ghi bàn gỡ hòa cho Lazio vào cuối hiệp một, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bước ngoặt đến ở phút 83 khi tiền đạo vào sân thay người trong hiệp hai Andrea Pinamonti ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Quá phấn khích, cầu thủ này cởi phăng chiếc áo đấu màu xanh da trời của Lazio để ăn mừng ko. Đây là chiến thắng thứ chín của Lazio sau 10 vòng đấu, bên cạnh một trận hòa, đánh dấu khởi đầu mùa giải tốt nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Kết quả cũng giúp Lazio tạo khoảng cách ba điểm với Inter Milan trên bảng xếp hạng.

Ở các trận đấu khác, Como đánh bại Venezia 1-0 trên sân nhà nhờ quả phạt đền của tiền vệ người Pháp Lucas Da Cunha vào cuối hiệp một. Chiến thắng giúp Como giữ vị trí thứ tư, trong khi Venezia tiếp tục đứng cuối bảng sau khi thua 9 trong 10 trận. Frosinone củng cố vị trí thứ sáu bằng chiến thắng 2-0 trước Torino. Trong trận đấu muộn cùng ngày, Juventus tiếp đón Napoli.

Bundesliga: Cầu thủ 16 tuổi cân bằng kỷ lục lịch sử giải đấu

Tại Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga), Niko Ilicevic trở thành tâm điểm chú ý khi có trận ra mắt trong chiến thắng 3-1 của Eintracht Frankfurt trước Hamburg. Được tung vào sân trong thời gian bù giờ khi mới 16 tuổi 1 ngày, Ilicevic cân bằng kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Bundesliga, do Youssoufa Moukoko thiết lập trong màu áo Borussia Dortmund năm 2020. Chiến thắng trước Hamburg cũng giúp Frankfurt tiếp tục duy trì kết quả thuận lợi khi gặp đối thủ này, sau khi đã đánh bại họ với cùng tỷ số 3-1 tại Cúp Quốc gia Đức hôm 27/10.

Ở một cuộc tái đấu khác sau Cúp Quốc gia, Cologne hòa Union Berlin 1-1, dù trước đó từng đánh bại đối thủ này tới 5-0 tại đấu trường cúp.

Ligue 1: Lyon vươn lên thứ ba, Paris FC tiếp tục bám đuổi

Tại Giải vô địch bóng đá Pháp (Ligue 1), Lyon đánh bại Angers 2-0 trên sân nhà để vươn lên vị trí thứ ba. Tiền đạo người Ghana Ernest Nuamah và tiền vệ kỳ cựu Corentin Tolisso là những người ghi bàn cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, Paris FC cũng giành trọn ba điểm khi vượt qua Monaco 3-1. Tiền đạo người Mali Lassine Sinayoko lập cú đúp cho Paris FC, còn tuyển thủ Mỹ Folarin Balogun ghi bàn cho Monaco.

Với kết quả này, Lyon và Paris FC cùng giành chiến thắng, nhưng Lyon tiếp tục xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Ở trận đấu khác, Strasbourg thắng đậm Auxerre 5-1 trên sân nhà, trong đó tiền đạo Gessime Yassine đóng góp hai bàn thắng. Trong trận đấu muộn ngày 1/11, Marseille hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Ligue 1 khi tiếp đón Toulouse. Trước đó, đương kim vô địch Paris Saint-Germain (PSG) đã giành chiến thắng trong trận đấu diễn ra hôm 30/10.