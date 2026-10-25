Inter ngược dòng thắng Fiorentina tại Serie A, Real Madrid chuẩn bị đấu Barcelona ở La Liga

Trong trận đấu diễn ra lúc 17h30 ngày 25/10 (giờ Hà Nội), Inter Milan ghi hai bàn trong thời gian bù giờ, ngược dòng đánh bại Fiorentina 2-1 tại Serie A. Trong khi đó, Real Madrid chuẩn bị làm khách trước Barcelona ở La Liga, còn Bayern Munich và các đội bóng Ngoại hạng Anh cũng bước vào loạt trận cuối tuần.

Marcus Thuram của Inter Milan ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà trong trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Italy (Serie A) giữa Inter Milan và Fiorentina tại Milan, Italy, ngày 25/10/2026. Ảnh: AP

Marcus Thuram là nhân vật quyết định chiến thắng của Inter. Sau khi Alex Jimenez đưa Fiorentina vượt lên dẫn trước vào khoảng giữa hiệp một, Thuram gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút bù giờ đầu tiên bằng cú sút chìm xuyên qua hàng phòng ngự đối phương.

Vài phút sau, Thuram bị kéo ngã trong vòng cấm, giúp Inter được hưởng phạt đền. Piotr Zielinski thực hiện thành công ở phút bù giờ thứ tám, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng thành Milan.

Với kết quả này, Inter có cùng số điểm với Lazio nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Tại La Liga của Tây Ban Nha, Barcelona tiếp đón Real Madrid trong trận El Clásico, với sự chú ý hướng đến hai ngôi sao Lamine Yamal và Kylian Mbappé. Trận đấu diễn ra chỉ một ngày trước lễ trao giải Quả bóng Vàng. Trong khi đó, tại Bundesliga của Đức, Harry Kane cùng Bayern Munich làm khách trên sân Freiburg. Tiền đạo người Anh cũng là một ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng.

Ở Ngoại hạng Anh, Liverpool đối đầu Brighton, còn Manchester United gặp Bournemouth.

Tại Ligue 1 của Pháp, trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Lyon được chuyển từ Chủ nhật sang thứ Hai theo đề nghị của cảnh sát Paris, trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại Pháp.