Rory McIlroy lần thứ 8 vô địch Race to Dubai

Tay golf Rory McIlroy đã lần thứ tám giành danh hiệu Race to Dubai, giải thưởng dành cho tay golf có thành tích xuất sắc nhất mùa giải của hệ thống DP World Tour, qua đó cân bằng kỷ lục của Colin Montgomerie. Thành tích được xác lập ngày 15/11 tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE), sau cuộc cạnh tranh điểm số quyết liệt với tay golf Tây Ban Nha Eugenio Chacarra ở giải DP World Tour Championship.

Rory McIlroy của Bắc Ireland (giữa) nâng cúp Race to Dubai tại ﻿Giải vô địch Golf World Tour ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - UAE, ﻿ngày 15/11/2026. Ảnh: AP

McIlroy kết thúc giải đấu ở vị trí thứ hai, kém nhà vô địch Tyrrell Hatton năm gậy nhưng xếp trên Chacarra một bậc. Kết quả này giúp tay golf người Bắc Ireland vượt đối thủ Tây Ban Nha với cách biệt chỉ 125,07 điểm trên bảng xếp hạng Race to Dubai để giành danh hiệu số một toàn mùa.

Đây là lần thứ năm liên tiếp McIlroy đứng đầu bảng xếp hạng mùa giải của DP World Tour, sau các danh hiệu liên tiếp từ năm 2022. Trước đó, anh từng ba lần đăng quang vào các năm 2012, 2014 và 2015, nâng tổng số danh hiệu lên tám, ngang bằng kỷ lục của Colin Montgomerie.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, DP World Tour Championship còn xác định 10 tay golf thuộc hệ thống châu Âu giành suất tham dự PGA Tour mùa tới.

Trong số này có ba cựu thành viên LIV Golf là Eugenio Chacarra, Patrick Reed và Bernd Wiesberger. Reed từng quyết định không gia hạn hợp đồng với LIV hồi tháng 1 và đủ điều kiện trở lại PGA Tour, nhưng lựa chọn tiếp tục thi đấu tại châu Âu để cạnh tranh danh hiệu Race to Dubai. Anh kết thúc giải ở vị trí đồng hạng 31 và đứng thứ tư trên bảng xếp hạng mùa giải. Wiesberger đã trở lại DP World Tour từ năm 2024 sau hai mùa giải thi đấu tại LIV Golf.

Bảy tay golf còn lại giành quyền tham dự PGA Tour gồm Casey Jarvis, Jayden Schaper (Nam Phi), Daniel Hillier (New Zealand), Jakob Skov Olesen (Đan Mạch), Oliver Lindell (Phần Lan), Andy Sullivan và Joe Dean (Anh).