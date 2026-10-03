Golfer Tom Kim giành HCV Asian Games

Golfer Tom Kim của Hàn Quốc giành HCV nội dung đơn nam tại Asian Games ngày 3/10, qua đó đủ điều kiện được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại quê nhà. Anh khép lại vòng đấu cuối với 64 gậy, thấp hơn tiêu chuẩn 6 gậy, để đạt tổng thành tích 262 gậy, thấp hơn chuẩn 18 gậy sau bốn ngày thi đấu.

Golfer Tom Kim của Hàn Quốc thực hiện cú đánh ở nội dung đơn nam tại Đại hội Thể thao châu Á ở Kasugai, miền Trung Nhật Bản, ngày 3/10/2026. Ảnh: AP.

Tom Kim đã thực hiện chuyến bay xuyên Thái Bình Dương tới Nhật Bản ngay sau khi Presidents Cup kết thúc cuối tuần trước để dự Asian Games. Trước sức ép liên quan đến thành tích và khả năng được miễn nghĩa vụ quân sự, golfer Hàn Quốc cho biết anh cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó mà tập trung thi đấu tốt nhất cho đội tuyển quốc gia.

Anh cũng thừa nhận phải chịu áp lực từ hành trình di chuyển, kỳ vọng, mục tiêu HCV và những yếu tố đi kèm. Theo Tom Kim, trải nghiệm này sẽ là bước đệm quan trọng và giúp anh thích nghi tốt hơn với áp lực trong các mùa giải tới.

Ba golfer cùng kém Tom Kim ba gậy phải bước vào loạt play-off tranh các vị trí còn lại. Golfer Kazuki Higa của Nhật Bản giành HCB, còn golfer Sadom Kaewkanjana của Thái Lan nhận HCĐ.

Ở nội dung đồng đội nam, Trung Quốc giành HCV, Hàn Quốc nhận HCB và Nhật Bản giành HCĐ. Theo thể thức thi đấu, mỗi đội gồm ba golfer nhưng mỗi ngày chỉ hai thành tích tốt nhất được tính vào tổng điểm đồng đội.

Kết quả này đồng nghĩa Tom Kim đủ điều kiện được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ HCV cá nhân, trong khi golfer S.H. Kim, thành viên đội tuyển Hàn Quốc, không được hưởng quyền miễn do đội chỉ giành HCB. Golfer Mun Do-yeob, thành viên còn lại của đội, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước đó nên không chịu tác động từ kết quả này.

Theo quy định của Hàn Quốc, phần lớn nam giới đủ điều kiện sức khỏe phải thực hiện khoảng 18 tháng nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, VĐV giành bất kỳ huy chương nào tại Olympic hoặc HCV tại Asian Games có thể được miễn nghĩa vụ.

Cơ chế này không chỉ áp dụng với thể thao mà còn dành cho một số nhạc công cổ điển và truyền thống, vũ công cùng những nghệ sĩ được đánh giá có đóng góp nâng cao niềm tự hào quốc gia.

Tại Asian Games lần này, 16 cầu thủ bóng chày Hàn Quốc cũng được miễn nghĩa vụ sau khi đội tuyển đánh bại Nhật Bản 3-1 trong trận chung kết. Ba tuyển thủ thể thao điện tử của Hàn Quốc giành HCV cũng đủ điều kiện hưởng cơ chế tương tự.

Tuy nhiên, quy định miễn nghĩa vụ đã tồn tại hơn 50 năm đang tiếp tục gây tranh luận tại Hàn Quốc. Hãng thông tấn Yonhap gần đây gọi hệ thống này là “lỗi thời” và cho rằng cần thay đổi, trong bối cảnh có những câu hỏi về tính công bằng của các tiêu chí miễn nghĩa vụ hiện hành.