Golfer 19 tuổi Blades Brown vô địch PGA Tour, lập kỷ lục sau 95 năm

Golfer người Mỹ Blades Brown ngày 8/11 giành chức vô địch giải World Wide Technology Championship tại Mexico, trở thành nhà vô địch trẻ nhất PGA Tour trong 95 năm qua, sau khi đánh bại Ben James ở hố playoff thứ hai.

Ở tuổi 19, Blades Brown giành chiến thắng sau màn ngược dòng ấn tượng tại vòng đấu cuối. Với thành tích 63 gậy, tương đương 9 gậy dưới chuẩn, golfer này xóa bỏ khoảng cách 7 gậy với nhóm dẫn đầu, đưa cuộc đua vô địch vào loạt hố phụ. Tại hố playoff thứ hai, Brown thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng 0,9 m, đưa bóng vào lỗ với số gậy ít hơn tiêu chuẩn một gậy (birdie). Trong khi đó, James bỏ lỡ cú gạt bóng ở khoảng 2,4 m, qua đó giúp đối thủ giành chiến thắng. Danh hiệu này giúp Brown trở thành nhà vô địch trẻ nhất của PGA Tour kể từ khi Charles Kocsis đăng quang tại giải Michigan Open năm 1931, khi mới 18 tuổi. Đây là giải đấu mang tính khu vực trong những năm đầu hình thành hệ thống PGA.

"Tôi thực sự đam mê golf. Golf thử thách bạn theo nhiều cách khác nhau. Tôi yêu môn golf và tất cả những gì gắn liền với môn thể thao này", Brown chia sẻ sau chiến thắng.

Giải đấu năm nay chứng kiến màn cạnh tranh quyết liệt giữa hai golfer trẻ của Mỹ. James từng đứng đầu bảng xếp hạng PGA Tour University mùa giải trước, trong khi Brown chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cách đây hai năm, khi vẫn còn học trung học.

Ở vòng đấu cuối, Brown có thời điểm ghi liên tiếp 3 birdie trong bối cảnh 8 golfer cùng cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Anh khép lại giải đấu với tổng thành tích 265 gậy, tương đương 23 gậy dưới chuẩn, hơn golfer đồng hương Michael Kim 1 gậy.

Chiến thắng tại Mexico giúp Brown giành suất tham dự PGA Championship vào năm tới, giải đấu danh giá đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đó, golfer 19 tuổi đã giành quyền góp mặt tại PGA Tour mùa giải 2027 nhờ lọt vào top 20 bảng xếp hạng Korn Ferry Tour. Danh hiệu này còn giúp Brown được đặc cách tham dự các giải đấu thuộc PGA Tour trong hai năm và giành quyền góp mặt tại hệ thống Championship Series từ năm 2028.