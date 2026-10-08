Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 quy tụ 144 golfer

Ngày 11/10, tại Sân Golf FLC Hạ Long, Hội Golf Quảng Ninh tổ chức Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 - chào mừng thành phố Quảng Ninh và Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Giải quy tụ 144 golfer đến từ Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi thể thao cho cộng đồng người yêu golf; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và hội viên Hội Golf Quảng Ninh.

Giải quy tụ 144 golfer đến từ Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các golfer sẽ tranh tài tại Sân Golf FLC Hạ Long, một trong những địa điểm thể thao - du lịch của Quảng Ninh. Giải đấu cũng là dịp để các golfer giao lưu, chia sẻ niềm đam mê với môn golf và mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

Sân Golf FLC Hạ Long sẽ là nơi tổ chức Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 vào ngày 11/10.

Điểm nhấn của giải là hệ thống 4 giải Hole-in-One (HIO) tại các hố golf số 5, 8, 13 và 16, với phần thưởng là 4 xe ô tô hạng sang. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức chuẩn bị nhiều phần quà và giải thưởng từ các nhà tài trợ dành cho các golfer tham dự.

Giải Golf Quảng Ninh mở rộng 2026 có 4 giải Hole-in-One với phần thưởng là 4 xe ô tô hạng sang.

Thông qua giải đấu, Hội Golf Quảng Ninh hướng tới xây dựng sân chơi golf chuyên nghiệp, văn minh; đồng thời tạo cầu nối giữa cộng đồng golfer với doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại, gắn kết hoạt động thể thao với giao lưu, kết nối doanh nghiệp.