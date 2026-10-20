Sắp xếp các hội quần chúng: Gọn đầu mối, rõ chức năng

Sau sáp nhập, kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Quảng Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì đầy đủ các chương trình chăm lo và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn Quảng Ninh có 10 tổ chức trực thuộc Ủy ban MTTQ thành phố. Với tinh thần gọn đầu mối, rõ chức năng, không chồng chéo, song không để gián đoạn việc chăm lo các nhóm yếu thế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

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Đến nay, 51/54 xã, phường, đặc khu (94,4%) có văn bản của đảng ủy về danh sách các hội; 6/10 hội cấp thành phố thuộc diện sắp xếp đã hoàn thành tinh gọn tổ chức bên trong. Liên minh HTX, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiêu biểu nhất là Hội Chữ thập đỏ thành phố, thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 5/6/2026 của Chủ tịch UBND thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp nhận, sáp nhập 4 hội quần chúng gồm: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Người mù và Hội Đông y. Các hội có chức năng tương đồng trong chăm lo nhóm yếu thế nay được quy tụ về một mối, hoạt động trực thuộc Ủy ban MTTQ thành phố. Cách làm này tránh trùng lặp, tập trung nguồn lực lớn hơn và chỉ đạo thống nhất hơn trong công tác nhân đạo, từ thiện.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hội Chữ thập đỏ thành phố bổ sung đầy đủ chức năng, nhiệm vụ vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; giảm bộ máy từ 3 phòng, ban chuyên môn xuống còn 2; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và đánh giá cán bộ theo chỉ số hoàn thành nhiệm vụ (KPI). Toàn hệ thống có 55 tổ chức hội, trong đó 54 hội ở xã, phường, đặc khu, bảo đảm công việc thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

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Kết quả khi kiện toàn tổ chức đã thể hiện rõ ở các con số, trong 9 tháng năm 2026, chương trình “Cùng em đến trường” hỗ trợ học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh, sinh viên khiếm thị với tổng kinh phí 254 triệu đồng; 5 nạn nhân chất độc da cam được hỗ trợ sinh kế, 35 nạn nhân được điều trị giải độc; Phòng khám y học cổ truyền của hội chăm sóc sức khỏe cho 155 lượt người. Chiến dịch hiến máu tình nguyện được triển khai tổ chức đồng loạt, trong 9 tháng đã tiếp nhận tổng số 11.483 đơn vị máu, đạt 127,5% kế hoạch và 164% chỉ tiêu Trung ương giao; tổ chức bàn giao các "Nhà nhân đạo" do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ...

Cùng với Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi thành phố được kiện toàn theo địa giới hành chính mới. Thành phố có gần 248.000 người cao tuổi, trong đó 301 người trên 100 tuổi. Hội Người cao tuổi thành phố đã xây dựng quy chế làm việc, phân công ủy viên phụ trách từng địa bàn, trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu để tháo gỡ vướng mắc; các địa phương đã thành kiện toàn tổ chức hội.

Song hành với kiện toàn là nâng chất lượng hoạt động, trong đó có 145 cán bộ hội người cao tuổi và chủ nhiệm CLB được tập huấn; toàn thành phố có 210 CLB liên thế hệ tự giúp nhau; mục tiêu từ nay đến năm 2030, hội sẽ phấn đấu thành lập mới 92 CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố.

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Các hội còn lại cũng giữ vững hoạt động chuyên môn trong quá trình sắp xếp. Hội Khuyến học có 812.251 “Công dân học tập”, đạt 83,4%. Hội Luật gia tổ chức ít nhất 22 hội nghị phổ biến pháp luật cho khoảng 1.960 lượt người. Hội Cựu công an nhân dân kết nạp 126 hội viên mới, xây dựng 9 mô hình an ninh tiêu biểu ở cơ sở. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố chủ trì Triển lãm Mỹ thuật khu vực II lần thứ 30 với 200 tác phẩm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức các hội quần chúng ở một số địa phương vẫn còn những khó khăn, vướng mắc; tiến độ thực hiện chưa đồng đều, việc công nhận hội, bảo đảm kinh phí, chế độ và điều kiện hoạt động còn bất cập. Năng lực cán bộ hội sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác thông tin, báo cáo và triển khai nhiệm vụ.

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức hội quần chúng là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sâu sát cơ sở, gắn bó với hội viên và nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò của các hội trong tập hợp, đoàn kết nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển bền vững.