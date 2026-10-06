Theo dòng thời sự Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực chính quyền địa phương 2 cấp

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực chính quyền địa phương 2 cấp

Tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian là một yêu cầu quan trọng trong quá trình đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực quản trị. Nhưng tinh gọn không đơn giản là “ít đi” bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu biên chế.

Phía sau mỗi quyết định sắp xếp là một câu hỏi lớn hơn: Khi bộ máy gọn hơn, công việc có được giải quyết tốt hơn không? Quyền hạn được đưa xuống cơ sở có đi cùng trách nhiệm, năng lực và nguồn lực thực thi hay không? Và cuối cùng, người dân được thụ hưởng những lợi ích gì sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp?

Các khách mời: Ông Mạc Xuân Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Tử và ông Nguyễn Tuấn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai sẽ chia sẻ những câu chuyện thực tế từ cơ sở.