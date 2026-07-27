Hội Phụ nữ các cấp: Tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu mô hình mới

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh không chỉ là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Trong bối cảnh đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định đội ngũ cán bộ chi hội, bảo đảm mọi hoạt động không bị gián đoạn. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ đang sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa tổ chức Hội với hội viên và nhân dân.

Ngay sau khi tỉnh triển khai chủ trương sắp xếp thôn, bản, khu phố, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN các xã, phường, đặc khu đồng bộ triển khai việc kiện toàn chi hội phụ nữ phù hợp với mô hình tổ chức mới. Trọng tâm là bảo đảm sau sắp xếp, mỗi khu dân cư đều có chi hội phụ nữ hoạt động ổn định, không để khoảng trống trong công tác tập hợp, vận động hội viên.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Các cấp Hội đã đăng tải, chia sẻ 56 tin, bài tuyên truyền về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố và công bố quyết định thành lập các chi hội mới, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên và nhân dân.

Hội nghị công bố quyết định về việc thành lập và công tác cán bộ chi hội phụ nữ khu phố của Hội LHPN phường Móng Cái 1.

Điểm nổi bật sau quá trình kiện toàn là sự chủ động và quyết liệt của các cấp Hội trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, 54/54 hội LHPN xã, phường, đặc khu đã hoàn thành việc thành lập 624 chi hội phụ nữ trên cơ sở sáp nhập, kiện toàn đồng bộ với quá trình sắp xếp khu dân cư. Đồng thời, các địa phương đã chỉ định 624 chi hội trưởng và 731 chi hội phó nhiệm kỳ 2025-2030.

Đáng chú ý, sau sắp xếp, số lượng chi hội trưởng giảm 829 người, tương đương 57%; số chi hội phó giảm 777 người, tương đương 51,5%. Có gần 80% chi hội trưởng được tái cử, cho thấy các địa phương ưu tiên lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, uy tín và năng lực để tiếp tục đảm nhiệm công việc. Đây là yếu tố quan trọng giúp hoạt động Hội duy trì tính liên tục, không bị xáo trộn sau khi tổ chức lại địa bàn dân cư.

Việc giảm đầu mối nhưng vẫn bảo đảm chất lượng cán bộ phản ánh sự thay đổi về tư duy tổ chức. Trong giai đoạn mới, mỗi chi hội trưởng không chỉ là người điều hành hoạt động Hội, mà còn phải thích ứng với địa bàn rộng hơn, số lượng hội viên nhiều hơn và yêu cầu công việc ngày càng cao. Họ vừa là người tuyên truyền chủ trương, chính sách, vừa nắm bắt tâm tư hội viên, vận động phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gia đình và giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Phụ nữ phường Bãi Cháy ra quân bảo vệ môi trường.

Thực tế cho thấy, sau khi sáp nhập, quy mô mỗi chi hội đều tăng lên đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc công tác quản lý hội viên, tổ chức sinh hoạt, triển khai các mô hình, phong trào sẽ phức tạp hơn trước. Mỗi chi hội trưởng phải dành nhiều thời gian bám địa bàn, sâu sát từng nhóm hội viên để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh và duy trì sức hút của tổ chức Hội.

Việc kiện toàn chi hội phụ nữ sau sắp xếp thôn, bản, khu phố không đơn thuần là thay đổi về tổ chức, mà còn mở ra một giai đoạn mới trong xây dựng tổ chức Hội. Với đội ngũ cán bộ được lựa chọn kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, các chi hội phụ nữ sẽ tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết phụ nữ ở cơ sở, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn minh và góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.