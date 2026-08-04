Đổi mới hoạt động các hội quần chúng sau sắp xếp, tinh gọn

Thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Quảng Ninh đã giảm từ 13 xuống còn 10 tổ chức hội. Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối, bộ máy, mà còn tạo điều kiện đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngay sau khi hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Hội Người mù, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Đông y vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh, mô hình tổ chức mới đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Nhiệm vụ của các tổ chức hội trước đây được duy trì liên tục, không gián đoạn.

Việc giảm 5 đầu mối cấp phòng và hợp nhất các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng đã tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện công tác nhân đạo và an sinh xã hội. Nhiều hoạt động thiết thực tiếp tục được triển khai, như hiến máu tình nguyện, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vận động nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung đổi mới phương thức quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Chỉ sau 2 tuần vận hành theo mô hình mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với chức năng sau khi hợp nhất các tổ chức hội. Việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ. Vì vậy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung đổi mới phương thức quản trị, điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; đồng thời áp dụng đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với từng cán bộ, nhằm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Là một trong 2 tổ chức hội mới được bổ sung vào hệ thống các hội quần chúng của tỉnh, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh cũng nhanh chóng kiện toàn tổ chức sau sắp xếp. Hội đã rà soát, sắp xếp từ 40 xuống còn 38 chi hội, chỉ đạo tổ chức thành công 4 đại hội cấp xã, kết nạp thêm 126 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 2.541 người. Cùng với việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, thăm hỏi, hỗ trợ hội viên, Hội đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của lực lượng cựu công an trong tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Thông qua chương trình phối hợp với Công an tỉnh, Hội đã tích cực tham gia bảo vệ an toàn nhiều sự kiện lớn, hòa giải các vụ việc phát sinh trong nhân dân và xây dựng 10 mô hình tiêu biểu về bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Ông Đặng Văn Chương, hội viên Hội Cựu Công an nhân dân phường Bãi Cháy, cho biết: Sau khi tổ chức hội được kiện toàn, hoạt động ở cơ sở ngày càng bài bản và hiệu quả hơn. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp của các đoàn thể, mỗi hội viên có điều kiện phát huy tốt hơn kinh nghiệm, trách nhiệm của mình trong các phong trào ở địa phương. Trong đó, Hội tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình "Hội Cựu Công an nhân dân xung kích trong quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá", góp phần hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Hội Cựu Công an nhân dân phường Bãi Cháy duy trì hiệu quả mô hình hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Đến nay, công tác sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai đồng bộ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, xây dựng quy chế hoạt động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các hội vận hành theo mô hình mới. Một số tổ chức hội cấp xã đã được kiện toàn, từng bước thích ứng với yêu cầu sau sắp xếp; tư tưởng cán bộ, hội viên cơ bản ổn định. Trong quá trình chuyển đổi, các hội đều duy trì hoạt động liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ, đồng thời từng bước hình thành cơ chế phối hợp thống nhất giữa MTTQ và các tổ chức hội, cũng như giữa các hội với nhau, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thời gian tới, các hội quần chúng sẽ tập trung chuyển trọng tâm từ kiện toàn tổ chức sang nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Mỗi tổ chức hội cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng mô hình, hoạt động đặc trưng gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; lấy hiệu quả thực tiễn và mức độ hài lòng của hội viên, nhân dân làm thước đo đánh giá. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình phối hợp liên ngành, phát huy thế mạnh của từng tổ chức trong thực hiện các nhiệm vụ chung, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các hội quần chúng theo đúng chủ trương, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả sau sắp xếp.