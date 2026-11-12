Số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà ở Brooklyn tăng lên 8, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt

Giới chức Mỹ ngày 12/11 cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương sau khi một tòa nhà 3 tầng tại số 1321 đại lộ Flatbush, quận Brooklyn, thành phố New York, đổ sập chiều 11/11. Thị trưởng New York Zohran Mamdani cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Hiện trường vụ sập tòa nhà thuộc quận Brooklyn, thành phố New York, ﻿khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Hàng trăm nhân viên cứu hộ, lính cứu hỏa và cảnh sát đã được huy động tới hiện trường. Các đội tìm kiếm sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái và máy hút chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị vùi lấp. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do kết cấu công trình không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụp đổ.

Nguyên nhân vụ sập nhà đang được điều tra, trong đó nhà chức trách tập trung làm rõ các hoạt động đào móng và xây dựng tại công trường liền kề. Ít nhất 8 hộ gia đình đã phải sơ tán, trong khi các chuyên gia tiếp tục kiểm tra mức độ an toàn của những công trình xung quanh.

Tòa nhà bị sập là công trình kết hợp nhà ở và thương mại, với các căn hộ nằm phía trên khu kinh doanh ở tầng trệt. Phần lớn đống đổ nát rơi xuống hố đào tại công trường bên cạnh.

Ủy viên Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY) Lillian Bonsignore cho biết công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện nguy hiểm, đòi hỏi các đội cứu nạn phải phối hợp chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng từng thao tác.

Anderson Velez, một cư dân của tòa nhà bị sập, cho biết khi đang làm việc, anh nhận được cuộc gọi của vợ thông báo cô cùng hai con, 7 tuổi và 2 tuổi, bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

“Cô ấy gọi cho tôi khi tòa nhà sập, lúc đó cô ấy đang ở bên trong và bị đống đổ nát đè lên. Cô ấy hét lên cầu cứu, nhờ mọi người đưa con trai tôi ra ngoài, rồi cuộc gọi đột ngột bị ngắt”, Velez kể lại.

Anh cho biết sau đó được tin vợ và hai con đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn.

Thị trưởng Zohran Mamdani đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời bày tỏ sự cảm thông với những người bị thương và thân nhân của họ.