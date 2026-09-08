Huawei đối mặt với phiên tòa về cáo buộc tội phạm có tổ chức tại New York

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei đang đối mặt với phiên tòa hình sự tại New York với các cáo buộc đánh cắp công nghệ, âm mưu chiếm đoạt bí mật thương mại của Mỹ và thực hiện hành vi gian lận qua mạng cùng gian lận ngân hàng, bên cạnh một số cáo buộc khác. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu vào ngày 8/9.

Biển quảng bá công nghệ 5G của Huawei. Ảnh: AP

Theo cáo trạng, ngoài cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại, Huawei và một số công ty con đã tiến hành hoạt động kinh doanh tại Triều Tiên bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời lắp đặt các thiết bị giám sát giúp Iran theo dõi những người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2009.

Các luật sư của Huawei đã đề nghị tòa bác bỏ vụ án hình sự với nhiều cáo buộc, cho rằng các cáo buộc của phía Mỹ quá mơ hồ, một số cáo buộc vượt quá phạm vi áp dụng của pháp luật Mỹ đối với các hành vi xảy ra ngoài lãnh thổ, đồng thời các cáo buộc gian lận qua mạng và gian lận ngân hàng không liên quan đến những hành vi xảy ra tại Mỹ.

Huawei hiện là nhà cung cấp thiết bị lớn nhất thế giới cho các mạng viễn thông không dây, nhưng bị cấm bán thiết bị cho các nhà mạng Mỹ do lo ngại về nguy cơ an ninh. Công ty cũng nằm trong danh sách hạn chế của một số đồng minh phương Tây khác như Canada và Anh.

Huawei sản xuất điện thoại và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, nhưng đã bị hạn chế hoạt động trong một số lĩnh vực kinh doanh. Gần đây, tập đoàn này mở rộng sang lĩnh vực sản xuất chip trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, chính quyền Mỹ đã nêu quan ngại về an ninh quốc gia liên quan đến Huawei và vận động các đồng minh phương Tây không sử dụng sản phẩm của tập đoàn này trong các mạng không dây tốc độ cao thế hệ mới.

Mỹ công bố các cáo buộc hình sự đối với Huawei vào đầu năm 2019 và sau đó tiếp tục mở rộng phạm vi cáo buộc.

Các quan chức Trung Quốc cho rằng chính phủ Mỹ đã thực hiện “hành vi bắt nạt kinh tế” và lợi dụng vấn đề an ninh quốc gia làm cái cớ để “đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc”.

Huawei, gặp khó khăn trong việc duy trì thị phần do các lệnh hạn chế khiến tập đoàn này không thể tiếp cận phần lớn chip xử lý của Mỹ và nhiều công nghệ khác. Những hạn chế này thúc đẩy Huawei tăng cường tự phát triển chip máy tính và các công nghệ tiên tiến khác.