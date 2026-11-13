Tăng cường hợp tác báo chí giữa Quảng Ninh và Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan

Từ ngày 8 đến ngày 12/11, Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh đã có chuyến thăm và trao đổi nghiệp vụ báo chí tại Thái Lan, trong khuôn khổ chương trình giao lưu hợp tác định kỳ với Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan.

Trong chương trình làm việc, hai bên đã trao đổi về thực tiễn hoạt động báo chí địa phương, những thay đổi của môi trường truyền thông trước sự phát triển của mạng xã hội và yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí. Các nội dung trao đổi tập trung vào kinh nghiệm tổ chức, quản lý hoạt động báo chí; đổi mới phương thức sản xuất, phân phối thông tin và nâng cao chất lượng nội dung trong bối cảnh cạnh tranh thông tin hiện nay.

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Quảng Ninh hội đàm với các cơ quan báo chí Thái Lan.

Đoàn công tác cũng đến tham quan Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Thái Lan (NBT) khu vực miền Trung và Văn phòng Quan hệ Công chúng số 8, tỉnh Kanchanaburi. Hoạt động này chú trọng tìm hiểu mô hình tổ chức, quy trình sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí - truyền thông của Thái Lan.

Bà Matriya Maksomboon, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Thái Lan

﻿khu vực miền Trung ﻿giới thiệu hoạt động của Đài.

Tại các buổi làm việc, ông Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình trao đổi nghiệp vụ, đồng thời đề xuất mở rộng quan hệ hợp tác giữa 2 bên. Trong đó, chú trọng phối hợp nâng cao kỹ năng tác nghiệp và năng lực thích ứng với môi trường báo chí số cho đội ngũ người làm báo.

Bà Matriya Maksomboon, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quốc gia Thái Lan khu vực miền Trung và ông Raran Rungmanee, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan, khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn thường niên giữa hai bên. Dự kiến cuối năm 2026, Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan sẽ tổ chức đoàn sang thăm và trao đổi nghiệp vụ tại Việt Nam.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan báo chí của Thái Lan.

Chuyến công tác góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh và Hiệp hội Truyền thông địa phương Thái Lan, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ những người làm báo hai bên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay.