Đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông hoạt động của cơ quan dân cử

Chiều 26/11, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Quảng Ninh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tổ chức ký kết chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2026-2031.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Quảng Ninh, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp truyền thông.

Giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 10/2026, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố và Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp truyền thông, góp phần đưa hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đến gần hơn với cử tri, nhân dân. Trên các hạ tầng truyền thông của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã sản xuất, đăng tải và phát sóng tổng cộng 4.986 tin, bài và 222 chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình. Trong đó, có 564 tin, bài trên sóng phát thanh; 807 tin, bài truyền hình; 840 tin, bài trên báo in và 2.775 tin, bài trên Báo Quảng Ninh điện tử, Cổng thông tin điện tử.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thực hiện chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2023-2026, hai cơ quan thống nhất tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, đa nền tảng, nâng cao hiệu quả truyền thông hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử đến cử tri và nhân dân. Qua đó, kịp thời đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, HĐND thành phố vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị ký kết phối hợp truyền thông.

Theo chương trình phối hợp, hai cơ quan tập trung tuyên truyền các kỳ họp Quốc hội, HĐND thành phố; hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; hoạt động của các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố. Đặc biệt, công tác truyền thông được thực hiện thường xuyên, liên tục cả trong và giữa hai kỳ họp, chú trọng theo dõi đến cùng kết quả thực hiện nghị quyết, kiến nghị của cử tri và các kết luận sau giám sát.

Một trong những điểm mới của chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 là tăng cường truyền thông chính sách ngay từ quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết đến khi ban hành và tổ chức thực hiện. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ mục tiêu, ý nghĩa, những điểm mới của chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của các đối tượng thụ hưởng; đồng thời phản ánh khách quan những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng giám sát và hoàn thiện chính sách.

Đồng chí Ngô Quang Hưng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị ký kết phối hợp truyền thông.

Cùng với duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề hiện có trên báo in, phát thanh, truyền hình, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh xây dựng chuyên mục riêng về HĐND thành phố trên báo điện tử; bổ sung chuyên mục “Đưa nghị quyết HĐND vào cuộc sống” trên sóng phát thanh; tổ chức các chương trình tọa đàm về những vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm báo chí số như E-Magazine, Infographic, video ngắn, podcast, hỏi - đáp chính sách, giúp người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn trong tiếp cận, tra cứu thông tin.

Việc ký kết chương trình phối hợp truyền thông không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử mà còn phát huy vai trò của báo chí là cầu nối giữa đại biểu dân cử với cử tri và nhân dân. Qua đó, đưa nghị quyết đến gần hơn với cuộc sống, đưa tiếng nói của cử tri đến với cơ quan dân cử; góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Quảng Ninh trong giai đoạn mới.