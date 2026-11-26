Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn”

Ngày 26/11, tại phường Bãi Cháy, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực báo chí đáp ứng yêu cầu thực tiễn”. Đây là hoạt động tiếp nối hai tọa đàm đã được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh, nằm trong chuỗi tọa đàm chuyên sâu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Chương trình nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện nhu cầu và đề xuất giải pháp đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí trước những yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương, chuyên gia, giảng viên và người làm báo tham dự tọa đàm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí, yêu cầu đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên không còn dừng lại ở năng lực chuyên môn, nghiệp vụ truyền thống. Người làm báo cần thành thạo kỹ năng số, biết khai thác công nghệ, dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng và thích ứng với phương thức vận hành mới của tòa soạn.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội nâng cao hiệu quả tác nghiệp, sự phát triển nhanh của công nghệ cũng đặt những thách thức về kiểm chứng thông tin, quản trị rủi ro, bảo đảm an toàn dữ liệu và giữ vững đạo đức nghề nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc tọa đàm.

Tại hai tọa đàm trước, các đại biểu đã tập trung trao đổi nhiều vấn đề thiết thực, từ khoảng cách kỹ năng số của đội ngũ phóng viên, biên tập viên; yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và quản trị rủi ro trong tòa soạn đến đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng thực hành, thực chiến.

Những trao đổi từ các cơ quan báo chí và doanh nghiệp truyền thông cho thấy sự cần thiết phải tăng cường liên kết giữa đơn vị đào tạo với cơ quan sử dụng nhân lực. Xuyên suốt các ý kiến là yêu cầu kết hợp năng lực làm chủ công nghệ với bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khả năng kiểm chứng thông tin và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm.

Từ những vấn đề đã được đặt ra, tọa đàm tại Quảng Ninh tiếp tục mở rộng trao đổi, tập hợp ý kiến của các nhà quản lý, lãnh đạo cơ quan báo chí, Hội Nhà báo địa phương, chuyên gia, giảng viên và người làm báo. Trong đó, chú trọng những kinh nghiệm, đề xuất xuất phát từ thực tiễn hoạt động báo chí khu vực phía Bắc, nhằm làm rõ hơn yêu cầu về kỹ năng, nghiệp vụ; trao đổi các mô hình đào tạo phù hợp và đề xuất giải pháp đổi mới chương trình, phương pháp bồi dưỡng theo nhu cầu của từng cơ quan báo chí, từng nhóm đối tượng.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định: Đây không chỉ là dịp để nhìn nhận thẳng thắn, đánh giá thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của nghề, mà còn là diễn đàn để chúng ta cùng sẻ chia kinh nghiệm, chỉ ra những khó khăn, bất cập và tìm ra những lời giải sát sườn với đặc thù từng địa bàn, từng loại hình báo chí. Từ những tiếng nói thiết thực từ cơ sở, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ có thêm căn cứ vững chắc để đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp đào tạo nhằm giúp đội ngũ người làm báo nâng cao sức bật và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên truyền thông số đầy biến động.

Nhà báo Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Trưởng Phòng Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, tham luận tại phiên thứ nhất về yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên chuyển đổi số và AI.

Buổi tọa đàm tập trung thảo luận ba nhóm nội dung chính: Thứ nhất là yêu cầu thực tiễn đối với nhân lực báo chí trong kỷ nguyên số và AI. Các đại biểu trao đổi về khoảng cách kỹ năng số của đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí; việc ứng dụng AI, tự động hóa, báo chí dữ liệu và quản trị rủi ro trên không gian mạng; nhận diện những chuẩn mực năng lực mới và các vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông số.

Nội dung thứ hai là đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo thực chiến, tập trung vào việc thiết kế các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn theo hướng linh hoạt, chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm kỹ năng và nhu cầu thực tế; tích hợp hiệu quả công cụ số và AI vào chương trình giảng dạy; tăng cường phương pháp đào tạo thực chiến, gắn kiến thức lý thuyết với thao tác nghiệp vụ và yêu cầu công việc tại tòa soạn.

Nội dung thứ ba là cơ chế liên kết bồi dưỡng giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, các tòa soạn và tổ chức Hội, trong đó tập trung giải pháp phối hợp xây dựng chương trình theo nhu cầu của từng cơ quan báo chí, địa phương; phát triển mô hình bồi dưỡng tại chỗ; biên soạn tài liệu hướng dẫn, sổ tay thực hành nghiệp vụ nhằm hỗ trợ học viên vận dụng kiến thức thường xuyên vào công việc.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số báo chí, đổi mới tư duy quản lý và đào tạo kỹ năng sản xuất video ngắn tại các cơ quan báo chí của Quảng Ninh.

Tổng Biên tập phụ trách Báo Phụ nữ Việt Nam Phí Quốc Thuyên phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.



Vấn đề được đặt ra xuyên suốt các nội dung thảo luận là hiệu quả sau đào tạo, khả năng chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng, sản phẩm và hiệu quả công việc tại mỗi tòa soạn, đáp ứng đúng nhu cầu của từng cơ quan báo chí, từng nhóm đối tượng và vị trí công tác.

Các tham luận, ý kiến tại tọa đàm tiếp tục là cơ sở quan trọng để Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí có thêm góc nhìn đa chiều, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất có tính khả thi từ các cơ quan báo chí, tổ chức. Đồng thời, tổng hợp nhu cầu, tiếp tục hoàn thiện chương trình, tài liệu và phương pháp bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu tác nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ người làm báo Việt Nam vững chuyên môn, làm chủ công nghệ, giàu bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp trong giai đoạn mới.