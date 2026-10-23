Tạo lực phát triển từ quyết sách của HĐND

Bám sát thực tiễn, quyết định những nội dung quan trọng của địa phương và tạo hành lang pháp lý cho tổ chức thực hiện, các nghị quyết của HĐND thành phố đang phát huy vai trò trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi quyết sách được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và tạo chuyển biến tích cực trong đời sống.

Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (phường Uông Bí) uống sữa theo chương trình sữa học đường của thành phố. Ảnh: Phương Lan (CTV)

Từ năm 2025 đến nay, HĐND thành phố Quảng Ninh đã xem xét và thông qua 82 nghị quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan chủ trì. Các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện cũng được xây dựng nhằm bảo đảm chính sách được triển khai thống nhất, đúng tiến độ.

Nhiều nghị quyết tập trung giải quyết những yêu cầu đặt ra trong phát triển kinh tế. Đơn cử, Nghị quyết số 334/NQ-HĐND ngày 5/2/2026 về “Điều chỉnh chỉ tiêu và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13% trở lên trong năm 2026” đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP từ mức trên 12,5% lên trên 13%.

Để thực hiện mục tiêu này, Quảng Ninh xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, ưu tiên kinh tế số, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, GPMB, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm, khai thác hiệu quả tài sản công và tháo gỡ vướng mắc tại các dự án kéo dài.

Những giải pháp trên góp phần tạo chuyển biến tích cực. 9 tháng năm 2026, GRDP của Quảng Ninh đạt 12,54%, đứng thứ nhất cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP ở quý III và 9 tháng.

Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách được ban hành cũng hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, trong đó giáo dục là một lĩnh vực được quan tâm. Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 quy định hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030. Từ ngày 20/3/2026, 100% cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố, không phân biệt công lập hay ngoài công lập, đã triển khai chính sách.

Các em học sinh đến trường bằng các tuyến bus miễn phí.

Theo đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được hỗ trợ sữa tối đa 175 ngày/năm học; kinh phí mua sữa được bảo đảm 100% từ ngân sách. Chính sách thực hiện đến hết ngày 31/12/2030, tổng nguồn lực dự kiến khoảng 1.725 tỷ đồng; bình quân mỗi năm có trên 200.000 trẻ em, học sinh được thụ hưởng. Không chỉ bổ sung dinh dưỡng, chính sách còn tạo niềm vui, sự hào hứng cho học sinh khi đến lớp, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố ban hành chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027, Nghị quyết số 93 về cấp miễn phí sách giáo khoa, góp phần giảm chi phí cho gia đình và tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.

Trong sản xuất, kinh doanh, các chính sách cũng hướng tới tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định và mở rộng hoạt động. Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời hoặc đầu tư vào cụm công nghiệp; các nghị quyết về cơ chế hỗ trợ về đất đai, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nhân lực và tham gia chuỗi giá trị, từng bước hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2025-2030…

Qua thực tiễn, các nghị quyết của HĐND thành phố từng bước đi vào cuộc sống, tác động trực tiếp đến kinh tế, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, tạo cơ sở hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển.