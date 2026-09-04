Các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XV

Nghị quyết Quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, bản, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2026
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2026-2030
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027
Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 4 năm 2026
Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025