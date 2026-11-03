Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 3/11, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ Nhất (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố đang tích cực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi thành phố vừa tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, vừa chủ động chuẩn bị các điều kiện, tạo nền tảng và động lực phát triển cho năm 2027 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu khai mạc.

Với tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng UBND thành phố trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, HĐND thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị 9 nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Trong đó, HĐND thành phố tập trung xem xét, quyết định việc phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố năm 2026; quy định các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất đợt 4 năm 2026 và điều chỉnh diện tích thu hồi đất của một số dự án; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; hủy bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, trình bày các tờ trình tại Kỳ họp.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh khẳng định, đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đồng thời, tạo điều kiện triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Nhấn mạnh ý nghĩa và trách nhiệm của kỳ họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đề nghị các đại biểu HĐND thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến; đánh giá kỹ sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của từng nội dung.

Đồng chí yêu cầu các nghị quyết được thông qua phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, sát thực tiễn, có khả năng triển khai ngay sau khi ban hành, góp phần kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi sáng 3/11. Sau phần khai mạc, HĐND thành phố nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra; tiến hành thảo luận tại hội trường, xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và biểu quyết thông qua các nghị quyết theo chương trình kỳ họp.