Đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt trong năm học mới

Ngày 25/8, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu trong năm học 2026-2027. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Quảng Ninh tổ chức đưa đón học sinh bằng phương tiện giao thông công cộng tại khu vực đô thị. Không chỉ hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh, chính sách mới còn đặt ra các yêu cầu về an toàn, chất lượng dịch vụ, chuyển đổi xanh và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Phần lớn học sinh được đưa đón đến trường bằng xe máy, ô tô cá nhân đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với hệ thống giao thông đô thị.

Câu chuyện ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng và cuối buổi học không còn xa lạ tại nhiều trường học trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Hàng ngày, phần lớn học sinh được đưa đón bằng xe máy, ô tô cá nhân nên dẫn đến một lượng lớn phương tiện tập trung trong cùng một thời điểm, tại cùng một khu vực đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với hệ thống giao thông đô thị.

Theo kết quả khảo sát của Sở Xây dựng, trong 126.077 phiếu hợp lệ của phụ huynh học sinh tham gia khảo sát (chiếm 43% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh) cho thấy, có khoảng 73,4% học sinh có quãng đường từ nơi ở đến trường từ 1km trở lên; 58,8% số trường xảy ra ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, trong đó việc đưa đón học sinh bằng phương tiện cá nhân chiếm khoảng 61,8% (nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc). Do đó, có tới 96,64% số phụ huynh tham gia khảo sát có nhu cầu và mong muốn được tỉnh hỗ trợ phương tiện đưa đón học sinh đến trường.

Từ thực tế đó, Quảng Ninh xác định việc tổ chức đưa đón học sinh theo các tuyến cố định, với các điểm đón, trả tập trung, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của học sinh mà còn có thể góp phần tổ chức lại phương tiện vào giờ cao điểm.

Điều đáng chú ý là chính sách được triển khai theo hướng thí điểm ở địa bàn có nhu cầu lớn, hạ tầng thuận lợi và khả năng tổ chức thực hiện cao. Trong đó, 3 phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu hiện có gần 29.200 học sinh (chiếm khoảng 10% tổng số học sinh phổ thông toàn tỉnh, trong khi diện tích chỉ chiếm khoảng 0,77% diện tích đất liền của tỉnh). Mật độ học sinh đạt khoảng 608 học sinh/km² (cao gấp khoảng 13 lần mức bình quân toàn tỉnh). Đây đồng thời là khu vực tập trung nhiều trường học, mật độ phương tiện cá nhân cao và thường xuyên xảy ra ùn tắc cục bộ vào những khung giờ học sinh đến trường, tan trường.

Xe buýt phục vụ đưa đón học sinh có trang thiết bị bảo đảm an toàn cho việc đưa đón học sinh và áp dụng các giải pháp công nghệ kết nối giữa nhà trường, gia đình học sinh và đơn vị cung cấp dịch vụ. Ảnh minh họa

Theo Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt đã được UBND tỉnh phê duyệt, giai đoạn đầu dự kiến tổ chức 6 tuyến, sử dụng khoảng 50 xe buýt loại 30 chỗ, phục vụ khoảng 2.150 trong tổng số 2.596 học sinh có nhu cầu theo khảo sát (tương đương khoảng 83%). Việc triển khai trong phạm vi năm học 2026-2027 được xác định là giai đoạn để tổ chức vận hành, đánh giá nhu cầu thực tế, hiệu quả sử dụng ngân sách cũng như những tác động về kinh tế - xã hội trước khi xem xét điều chỉnh hoặc mở rộng.

Triển khai Nghị quyết, học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu khi sử dụng dịch vụ đưa đón đến trường được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt theo năm học. Kinh phí được ngân sách nhà nước cấp thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải.

Một trong những điểm quan trọng của Nghị quyết là an toàn của học sinh được đặt lên hàng đầu. Cụ thể, đơn vị vận tải phải đáp ứng các điều kiện về kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định. Đặc biệt, xe buýt phục vụ đưa đón học sinh phải sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, có trang thiết bị bảo đảm an toàn cho việc đưa đón học sinh; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành phương tiện; áp dụng các giải pháp công nghệ kết nối giữa nhà trường, gia đình học sinh và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (đại biểu HĐND tỉnh) khẳng định: Tôi cho rằng, đây là chính sách đột phá của tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, nâng cao các chỉ số thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số của thành phố Quảng Ninh mới. Việc triển khai Nghị quyết giải quyết triệt để áp lực đưa đón học sinh cho các gia đình, giảm tải áp lực giao thông và tiết kiệm thời gian cho những người lao động. Điều này cũng có nghĩa là nâng cao chất lượng sống của người lao động.

Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh năm học 2026-2027.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đúng quy định; quản lý kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục tiêu và hiệu quả. Đồng thời, UBND tỉnh có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm và tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách trước khi Nghị quyết hết hiệu lực.

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Tu, cho biết: Trên địa bàn phường có 569 học sinh đăng ký đi xe buýt, gồm học sinh Trường TH&THCS Hà Tu và Trường THPT Vũ Văn Hiếu. Còn khoảng 90 học sinh Trường THPT Vũ Văn Hiếu đang sinh sống trên địa bàn các phường Hạ Long và Hồng Gai có nhu cầu đăng ký đi tuyến dọc đường bao biển nhưng chưa có tuyến xe qua. Địa phương mong tỉnh sớm mở rộng thêm các tuyến xe liên phường để đáp ứng được mong mỏi của các phụ huynh, học sinh. Về phía địa phương, ngay sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, phường cũng đã lên kế hoạch bố trí khoảng 4 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng các điểm đón, trả học sinh.

Từ việc giải quyết nhu cầu rất cụ thể của hàng nghìn phụ huynh, học sinh, Nghị quyết mới của HĐND tỉnh đang mở ra một cách tiếp cận mới trong tổ chức dịch vụ công, đó là lấy người dân, trong đó trực tiếp là học sinh và phụ huynh, làm trung tâm. Đồng thời, từng bước hình thành một phương thức đi lại xanh hơn, văn minh hơn trong đô thị.