Tập hợp sức dân từ những mô hình thiết thực

Hướng về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích của người dân làm trọng tâm, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Quảng Ninh đang phát huy vai trò qua nhiều mô hình cụ thể, thiết thực. Từ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh đến bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự..., mỗi mô hình góp phần đưa hoạt động đoàn thể gần dân hơn, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh cộng đồng.

Lan tỏa những mô hình thiết thực từ cơ sở

Tại khu Đông Lâm, phường An Sinh, Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food do chị Trần Thị Hoài Ninh (sinh năm 1997), hội viên Hội LHPN phường An Sinh, cùng chồng gây dựng đang từng bước phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến gắn với vùng nguyên liệu địa phương. Mô hình không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần tiêu thụ nông sản, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nữ trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố, phường An Sinh tham quan mô hình Phụ nữ khởi nghiệp của hội viên phụ nữ phường An Sinh.

Hiện doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động nữ, với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp nộp thuế hơn 352 triệu đồng. Năm 2025, Việt Bắc Food được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chị Trần Thị Hoài Ninh cho biết, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các cấp hội phụ nữ, gia đình đang từng bước xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao giá trị nông sản. Doanh nghiệp đã đưa hơn 2ha trồng ớt vào khai thác, sản xuất, đồng thời định hướng mở rộng diện tích, hình thành vùng nguyên liệu ổn định, tạo đầu ra cho nông sản của nông dân An Sinh và các địa phương lân cận.

Công ty CP Sản xuất thương mại và dịch vụ Việt Bắc Food do chị Trần Thị Hoài Ninh (sinh năm 1997), hội viên Hội LHPN phường An Sinh tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ địa phương.

Trong quá trình khởi nghiệp, chị Ninh nhận được sự hỗ trợ của Hội LHPN phường An Sinh trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến như Facebook, Zalo của Hội. Hoạt động kết nối này giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng rộng hơn, đồng thời khuyến khích hội viên phụ nữ chủ động xây dựng thương hiệu, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch Hội LHPN phường An Sinh, toàn phường hiện có 7 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, được hỗ trợ vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, gồm 2 mô hình trồng trọt và 5 mô hình dịch vụ. Các mô hình góp phần tạo sinh kế, giúp hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực phát triển kinh tế gia đình. Từ những mô hình cụ thể, vai trò của tổ chức hội trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối thị trường và phát huy nội lực tại địa phương ngày càng được thể hiện rõ.

Cùng với các mô hình khởi nghiệp của hội viên phụ nữ, hội nông dân các cấp tích cực vận động, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, khai thác lợi thế địa phương.

Đoàn công tác thành phố tham quan mô hình trồng cây chanh leo của anh Nguyễn Văn Định, hội viên nông dân thôn Thái Lập, xã Đầm Hà.

Tại xã Đầm Hà, các mô hình trồng cây ăn quả, nuôi gà thương phẩm, nuôi thủy sản đang góp phần đa dạng sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Tiêu biểu là mô hình trồng chanh leo theo hướng hữu cơ, áp dụng quy trình VietGAP của gia đình anh Nguyễn Văn Định, hội viên nông dân thôn Thái Lập, xã Đầm Hà.

Từng làm lao động tự do với thu nhập không ổn định, năm 2025, anh Định quyết định đầu tư trồng chanh leo sau thời gian tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm. Hiện vườn có khoảng 3.000 gốc, áp dụng kỹ thuật chăm sóc tiên tiến, công nghệ sinh học và hệ thống tưới tự động. Mô hình cho doanh thu ước đạt 200-300 triệu đồng/ha, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương.

Anh Nguyễn Văn Định chia sẻ: Chanh leo phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương nên sinh trưởng tốt. Trong quá trình sản xuất, tôi được Hội Nông dân xã và cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn quy trình chăm sóc, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Sản phẩm cũng được kết nối tiêu thụ, hướng tới thị trường châu Âu, tạo thêm động lực để gia đình mở rộng sản xuất.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của hội viên nông dân xã Đầm Hà.

Bên cạnh mô hình trồng chanh leo, Hội Nông dân xã Đầm Hà chú trọng phát triển các chi hội nghề nghiệp, tổ hợp tác, thúc đẩy liên kết trong sản xuất.

Ông Bùi Đinh Tỵ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đầm Hà, cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, Hội thành lập mới 1 chi hội nghề nghiệp nuôi gà thương phẩm với quy mô khoảng 400.000 con và 1 tổ hợp tác trồng củ đậu trên diện tích 1ha. Chi hội nuôi cá lồng bè phát triển thêm hơn 100 lồng, nâng tổng số lồng do hội viên trực tiếp quản lý lên hơn 1.000 lồng. Hội cũng vận động trồng trên 10ha cây ăn quả, trong đó na và chanh leo là những cây trồng chủ lực. Các mô hình góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tạo điều kiện để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường liên kết và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Không chỉ hỗ trợ phát triển sinh kế, các tổ chức thành viên MTTQ, tổ chức xã hội và tổ chức tôn giáo còn triển khai nhiều mô hình gắn với nhu cầu dân sinh. MTTQ phường Cao Xanh duy trì hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tại phường Quang Hanh, các mô hình dân vận khéo huy động nguồn lực chỉnh trang đô thị, xây mới, sửa chữa nhà ở, lắp đặt camera an ninh và gương cầu lồi, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong khi đó, tại xã Quảng Đức, Tổ thanh niên công nghệ số hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong đời sống.

Từ phát triển kinh tế, chăm lo an sinh đến bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ chuyển đổi số, các mô hình đang tập trung giải quyết những nhu cầu cụ thể tại cơ sở. Qua đó, vai trò của các tổ chức, đoàn thể và người dân được phát huy, góp phần huy động nguồn lực cộng đồng, tăng cường sự gắn kết và tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng hành cùng hội viên, đoàn viên

Đồng hành cùng hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và đóng góp cho cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung hỗ trợ theo nhu cầu thực tế, phát huy thế mạnh của từng nhóm đối tượng. Qua đó, khuyến khích hội viên, đoàn viên chủ động tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, liên kết sản xuất và hỗ trợ nhau, góp phần duy trì, nhân rộng các mô hình thiết thực ở cơ sở.

Với nông dân, các cấp hội chú trọng hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Toàn thành phố đã hỗ trợ phát triển 189 mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, 85 mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng thương hiệu cho 85 sản phẩm nông sản và hướng dẫn phát triển 88 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Hội viên phụ nữ phường An Sinh hưởng ứng mô hình "Biến rác thành tiền".

Trong 9 tháng năm 2026, Hội Nông dân thành phố hỗ trợ thành lập mới 7 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã nông nghiệp; giải ngân 37,7 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân cho 293 hộ triển khai 23 dự án, mô hình sản xuất. Cùng với nguồn vốn, các câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tổ hội nghề nghiệp và hợp tác xã tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, cho biết: Thông qua các câu lạc bộ, chi hội, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã, vai trò chủ thể, tinh thần chủ động và tương trợ của hội viên ngày càng được phát huy. Nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành hạt nhân chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hộ khó khăn và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thời gian tới, Hội tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả từng mô hình, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, kỹ thuật, hạ tầng và thị trường; lựa chọn những cách làm phù hợp để nhân rộng. Hiệu quả sản xuất, thu nhập và khả năng duy trì liên kết là những căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng hoạt động hội.

Với hội viên phụ nữ, các cấp hội tập trung hỗ trợ phát triển sinh kế, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Toàn thành phố hiện có 1.764 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, trong đó 1.514 mô hình sử dụng vốn ngân hàng chính sách xã hội và hơn 250 mô hình sử dụng vốn Agribank, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Trong bảo vệ môi trường, 100% chi hội, tổ hội duy trì hoạt động tổng vệ sinh cuối tuần; hội viên phụ nữ quản lý 547 tuyến đường hoa, cây xanh, sạch đẹp. Mô hình “Biến rác thành tiền” được triển khai tại 533/624 chi hội. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” kết nối, hỗ trợ 744 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá nữ và 48 mô hình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc tạo điều kiện để hội viên giao lưu, rèn luyện sức khỏe, phát huy vai trò trong đời sống cộng đồng.

Từ hỗ trợ vốn, phát triển sản xuất đến chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa, các hoạt động của tổ chức hội đang tạo thêm điều kiện để hội viên phụ nữ phát huy năng lực, cải thiện đời sống và tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực tại gia đình, khu dân cư.

Đoàn viên thanh niên phường Yên Tử tích cực đảm nhận công trình phần việc thanh niên ý nghĩa.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội cựu chiến binh vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, gắn các phong trào thi đua với những phần việc cụ thể trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự. Toàn thành phố hiện có 2.422 tổ an ninh nhân dân tự quản về an ninh trật tự do cựu chiến binh làm nòng cốt; duy trì 18 mô hình “Tổ nắm tin an ninh” và triển khai mô hình “Cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường” tại 260 câu lạc bộ, tổ, đội.

Đại tá Trần Đình Trách, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, cho biết: Các cấp hội chú trọng phát huy vai trò nêu gương của hội viên trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia chuyển đổi số. Thông qua chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và nhân rộng cách làm hiệu quả, hội viên tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp xây dựng quê hương.

Với công nhân, lao động, các cấp công đoàn tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng. Trong 9 tháng năm 2026, Công đoàn thành phố tổ chức 151 hội nghị đối thoại với 9.511 đoàn viên, công nhân, lao động; ký mới 35 thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số lên 961 bản. Các chương trình “Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói”, “Đoàn viên hỏi - Công đoàn trả lời” tạo kênh để người lao động phản ánh nguyện vọng, khó khăn, qua đó giúp tổ chức công đoàn phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Đối với thanh niên, tổ chức đoàn chú trọng phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, nhất là trong chuyển đổi số và giải quyết các vấn đề tại cơ sở. Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035” đang được xây dựng, hướng tới nâng cao năng lực cán bộ đoàn, kỹ năng số và khả năng tập hợp thanh niên, tạo điều kiện để tuổi trẻ đề xuất sáng kiến, đảm nhận việc khó, tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các hội quần chúng cũng góp phần huy động nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân. Hội chữ thập đỏ duy trì các hoạt động hiến máu tình nguyện, trao tặng thư viện, hỗ trợ trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Liên minh hợp tác xã triển khai hai đề án “Hợp tác xã hạnh phúc” và “Làng Hợp tác xã nuôi biển hiện đại kiểu mẫu”, hướng tới phát triển kinh tế tập thể, tạo sinh kế bền vững và khai thác lợi thế kinh tế biển của Quảng Ninh.

Từ bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo quyền lợi người lao động đến phát huy sức trẻ và phát triển kinh tế tập thể, các mô hình đang góp phần cụ thể hóa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong đời sống. Qua đó, tinh thần chủ động, trách nhiệm và sức sáng tạo của đoàn viên, hội viên được phát huy, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển.