Quảng Ninh phân bổ 2.400 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Quảng Ninh đã phân bổ 2.400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố cho các địa phương thực hiện Chương trình trong năm 2026 và xác định mục tiêu đến năm 2029, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Đây là một trong những nội dung được đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tham luận tại Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035 diễn ra vào sáng nay 15/10.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 46/2026/QH16. Điểm lớn nhất của nghị quyết này là việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây thành một chỉnh thể đồng bộ, gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển văn hóa; Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035.

Nhằm khẩn trương cụ thể hóa quyết sách của Quốc hội, ngày 12/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 387 quy định chi tiết về nội dung, cơ chế và chính sách thực hiện Chương trình. Thủ tướng cũng đã ký Quyết định số 1966 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng thời định hướng kiện toàn hệ thống ban chỉ đạo tại các địa phương.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, khẳng định: Qua nghiên cứu Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội, Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ về mô hình quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình, Quảng Ninh nhận thức rõ yêu cầu phải chuyển nhanh từ cách thức quản lý theo từng chương trình riêng lẻ sang quản lý thống nhất theo mục tiêu, kết quả đầu ra; đồng thời bảo đảm kế thừa các nhiệm vụ đang thực hiện, phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, công khai và hiệu quả.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh tham luận tại Hội nghị trực tuyến.

Trên tinh thần chủ động, không trông chờ, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia với tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, Quảng Ninh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia. Thành phố đã cân đối, dành nguồn lực 9.700 tỷ từ nguồn ngân sách thành phố để thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026 -2035, trong đó đã phân bổ 2.400 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện chương trình trong năm 2026. Quảng Ninh xác định mục tiêu đến năm 2029 hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, trong đó có ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Sau khi lắng nghe ý kiến tham gia, đề xuất của các địa phương và các bộ ngành liên quan, kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia nhấn mạnh: Nghị quyết số 46 /2026 của Quốc hội và Nghị định 387/2026 của Chính phủ ban hành đã tích hợp hầu hết các nội dung cần quy định, hướng dẫn, đảm bảo triển khai thực hiện được ngay và cơ bản các Bộ, ngành liên quan không cần ban hành thêm các văn bản hướng dẫn như trước, trừ một số trường hợp đặc thù đặc biệt.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương khẩn trương hoàn thiện, phân bổ nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách tại cơ sở. Các địa phương nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; chủ động xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, phù hợp với đặc thù thực tiễn của từng vùng, miền, địa phương và phải lấy kết quả của cơ sở, sự chuyển biến của đời sống người dân và chất lượng phát triển bền vững là thước đo hiệu quả của chương trình. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, chú trọng phát huy quyền làm chủ và sự tham gia chủ động của nhân dân trong quá trình thực hiện Chương trình.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.