Nông dân Quảng Ninh: Bản lĩnh, tự cường, nỗ lực vươn lên

Gần 100.000 hội viên, nông dân Quảng Ninh đang góp sức làm giàu quê hương bằng ý chí vượt khó, tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên. Nhiều điển hình đã khẳng định hiệu quả từ những mô hình kinh tế sáng tạo, không chỉ nâng cao thu nhập mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố thăm mô hình nuôi cá song của hội viên nông dân xã Đầm Hà.

Tự hào nông dân Quảng Ninh

Trong số 63 nông dân xuất sắc được Hội Nông dân thành phố tôn vinh năm nay, anh Nguyễn Xuân Tùng, ở thôn Bình Quyền (xã Bình Liêu), là một gương mặt tiêu biểu cho tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm của nông dân trẻ. Từ sản phẩm miến dong gắn với cây dong riềng và tập quán sản xuất lâu đời của đồng bào vùng cao, anh Tùng đã từng bước đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường.

Cơ sở sản xuất miến dong của anh hiện có diện tích nhà xưởng hơn 9.000m², sản lượng đạt trên 150 tấn/năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 lao động địa phương. Không dừng lại ở phát triển sản xuất, anh còn liên kết với khoảng 500 hộ dân, xây dựng vùng nguyên liệu dong riềng rộng khoảng 50ha, qua đó góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao.

Những nỗ lực ấy đang từng bước đưa miến dong Bình Liêu từ một sản phẩm đặc trưng của địa phương trở thành hàng hóa có giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường. Năm 2025, sản phẩm Miến dong Bình Liêu được công nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia, đồng thời đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Đầu năm 2026, sản phẩm tiếp tục ghi dấu bước tiến mới khi chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản.

Anh Nguyễn Xuân Tùng (ngoài cùng, phải), thôn Bình Quyền, xã Bình Liêu, trao đổi với các hộ dân trồng dong riềng về phát triển vùng nguyên liệu.

Cũng với tư duy ấy, tại thôn Phong Dụ, xã Tiên Yên, ông Trần Văn Đa đang góp phần đưa nghề chăn nuôi gà Tiên Yên từ những mô hình nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo hướng liên kết. HTX Chăn nuôi gà Tiên Yên do ông đứng đầu hiện đang liên kết với hơn 50 hộ chăn nuôi, quy mô trên 120.000 con/năm, sản lượng khoảng 300 tấn. Không chỉ chú trọng khâu chăn nuôi, ông Đa mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng xây dựng dây chuyền giết mổ, sơ chế, đóng gói, cấp đông và bảo quản, từng bước khép kín chuỗi giá trị. Nhờ đó, năng suất tăng hơn 30%, chi phí sản xuất giảm khoảng 20%; sản lượng tăng từ 250 lên 300 tấn/năm, doanh thu từ 27,5 tỷ đồng lên khoảng 33 tỷ đồng.

Còn tại thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, ông Lý Kim Bảo duy trì 12 ao nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao trên diện tích khoảng 5.000m². Nhờ thường xuyên áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến thiết bị, chú trọng kiểm soát môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, sản lượng tôm theo quy trình công nghệ cao cuối năm 2024 và đầu năm 2025 đạt 65 tấn, doanh thu mỗi năm trên 6 tỷ đồng.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Lý Kim Bảo, thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng cho doanh thu trên 6 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: HND thành phố cung cấp.

Tại xã Quảng Đức, ông Bùi Văn Loan đã xây dựng vùng chè VietGAP rộng 3,5ha, sản lượng khoảng 50 tấn chè búp tươi/năm và khoảng 15.000kg chè khô. Cơ sở được đầu tư máy sao, máy vò, máy lọc phân loại, máy đóng gói; áp dụng HACCP, cải tiến bao bì, đóng gói hút chân không và quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Khơi dậy khát vọng vươn lên

Năm 2026, có 63 nông dân được Hội Nông dân thành phố vinh danh là “Nông dân Quảng Ninh xuất sắc”. Mỗi người một cách làm, một hướng đi, nhưng đều có điểm chung là tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Họ không chỉ là những điển hình phát triển kinh tế mà còn là những hạt nhân lan tỏa khát vọng vươn lên, góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cho biết: Thông qua hoạt động tôn vinh, Hội mong muốn khắc họa hình ảnh người nông dân Quảng Ninh thời kỳ mới năng động, sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm; đồng thời phát huy trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên cùng phát triển.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố thăm mô hình trồng đào của nông dân xã Đông Ngũ. Ảnh: HND thành phố cung cấp.

Đồng hành với nông dân, thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến hướng dẫn tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Trong 9 tháng, các cấp Hội đã hỗ trợ phát triển 189 mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị; thành lập mới 35 tổ, hội, 11 chi hội nông dân nghề nghiệp. Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố giải ngân 37,7 tỷ đồng cho 293 hộ triển khai 23 dự án, mô hình, tạo thêm nguồn lực để hội viên đầu tư mở rộng sản xuất, hình thành các mô hình liên kết và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ sự chủ động của mỗi người dân cùng những nguồn lực hỗ trợ thiết thực, nông nghiệp Quảng Ninh đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại, gắn sản xuất với thị trường, liên kết và ứng dụng khoa học công nghệ. Những nông dân tiêu biểu không chỉ tạo dựng giá trị từ mô hình của mình mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, tiếp thêm động lực để nhiều người cùng vươn lên, góp sức xây dựng quê hương phát triển bền vững.