Ra mắt mô hình điểm “Liên kết chăn nuôi gà an toàn thực phẩm” tại xã Đông Ngũ

Ngày 7/10, Hội Nông dân thành phố Quảng Ninh tổ chức ra mắt mô hình điểm “Liên kết chăn nuôi gà an toàn thực phẩm” năm 2026 tại xã Đông Ngũ.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội Nông dân xã Đông Ngũ công bố Quyết định thành lập mô hình điểm “Liên kết chăn nuôi gà an toàn thực phẩm” tại các thôn trên địa bàn xã, với 18 thành viên tham gia.

Đại diện các hội viên tham gia ký cam kết chăn nuôi gà đảm bảo an toàn thực phẩm.

Mô hình được triển khai nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động chăn nuôi. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn từ khâu chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh đến giết mổ, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ; hướng tới xây dựng sản phẩm gà an toàn, chất lượng, có tính ổn định và bền vững.

Tại chương trình, các thành viên mô hình đã ký cam kết tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; thực hiện chăn nuôi an toàn, chủ động kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Đông Ngũ trao Quyết định thành lập mô hình điểm “Liên kết chăn nuôi gà an toàn thực phẩm” trên địa bàn xã.

Việc xây dựng mô hình là hoạt động cụ thể hóa nhiệm vụ chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2026. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân trong tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thông qua mô hình, các hội viên, nông dân có điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm, từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh theo hướng an toàn, trách nhiệm và bền vững; góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.